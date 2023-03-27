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  4. Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 07:15 |
2102
1

Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?

По информации источника, Игор Йовичевич являлся следующим кандидатом на этот пост

27 марта 2023, 07:15 |
2102
1
Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».

Наставником национальной команды Украины в этом матче был Руслан Ротань. Однако он не будет и дальше возглавлять сборную. Как и сообщалось ранее, после окончания контракта Сергея Реброва с «Аль-Айном», именно Ребров займет пост главного тренера сборной Украины.

Как сообщает Telegram-канал «Футбольні тузи», вместо Ротаня на матче с Англией мог работать главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич. Именно хорватский специалист был следующим кандидатом после Ротаня. Дело в том, что в сборной Украины играют много представителей «Шахтера», а Йовичевич вместе с «горняками» проводит неплохой сезон и хорошо знаком с украинским футболом.

Однако, как мы видим, Ротань согласился на предложение руководить украинской национальной командой в игре с Англией, поэтому вариант с Йовичевичем отпал.

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Комментарии 1
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kluchka_vova
я не розумію.. чого і за які заслуги призначили Ротаня???? що він виграв???  якись непонятки... все дуже погано..
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