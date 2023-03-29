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Евро
Турция
28.03.2023 21:45 – FT 0 : 2
Хорватия
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Чемпионат Европы
29 марта 2023, 02:41 | Обновлено 29 марта 2023, 03:07
47
0

Турция – Хорватия – 0:2. Дубль Ковачича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации Евро-2024

29 марта 2023, 02:41 | Обновлено 29 марта 2023, 03:07
47
0
Турция – Хорватия – 0:2. Дубль Ковачича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ковачич

28 марта состоялся матч 2-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Хорватии на выезде обыграла команду Турции со счетом 2:0 и возглавила турнирную таблицу группы D.

В первом тайме дубль оформил игрок хавбек хорватов Матео Ковачич.

Квалификация Евро-2024

Группа D. 2-й тур, 28 марта

Турция – Хорватия – 0:2

Голы: Ковачич, 20, 45+4.

Видеообзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Хорватия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Хорватия).
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Евро-2024 сборная Турции по футболу сборная Хорватии по футболу Матео Ковачич видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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