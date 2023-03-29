Чемпионат Европы29 марта 2023, 02:41 | Обновлено 29 марта 2023, 03:07
47
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Турция – Хорватия – 0:2. Дубль Ковачича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации Евро-2024
29 марта 2023, 02:41 | Обновлено 29 марта 2023, 03:07
47
0
28 марта состоялся матч 2-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Хорватии на выезде обыграла команду Турции со счетом 2:0 и возглавила турнирную таблицу группы D.
В первом тайме дубль оформил игрок хавбек хорватов Матео Ковачич.
Квалификация Евро-2024
Группа D. 2-й тур, 28 марта
Турция – Хорватия – 0:2
Голы: Ковачич, 20, 45+4.
Видеообзор матча
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Хорватия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Хорватия).
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