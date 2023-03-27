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Евро
Турция
28.03.2023 21:45 - : -
Хорватия
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Чемпионат Европы
27 марта 2023, 07:40 |
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Турция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 28 марта в 21:45 по Киеву

27 марта 2023, 07:40 |
75
0
Турция – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

28 марта на «Бурса Буюкшехир Беледие» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Турция встретится с Хорватией. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Турция

Сборная после провального Евро сменила наставника - и это дало эффект. Да, Штефан Кунтц не смог вывести своих подопечных на чемпионат мира, но успел в квалификационной группе вытеснить Норвегию со 2-го места. Ну а потом был выездной плей-офф с Португалией, который закончился довольно ожидаемо – 1:3. А Лига Наций показала, что удается удерживать уровень - выиграли четырежды кряду на старте, и только потом, расслабившись, команда позволила Люксембургу взять ничью 3:3, а потом даже проиграли на Фарерских островах. Новый цикл янычары начали с принципиального, пусть и не в спортивном плане, матча с Арменией на выезде. Уже на 10-й минуте Кабак оформил автогол. Но в итоге фаворит на выезде оформил волевую победу – 2:1.

Хорватия

Команда на обоих последних чемпионатах мира ухитрялась брать медали. В 2018-м году Далич со своими подопечными смогли дойти и вовсе до финала. А в декабре, закончив омоложение состава, клетчатые немного не дотянули до повторения сюжета, проиграв в 1/2 Аргентине, но победив Марокко в борьбе за 3-е место. На этот раз уже не было такого исхода ветеранов, завязавшие Ловрен и Врсалько уже потеряли места в основной обойме. Теперь начинается новый цикл для неувядаемого Модрича (да, Лука явно хочет провести еще 1 топ-турнир) и компании. Для начала, в субботу принимали дома Уэльс. Очевидно, что там хотели добыть прагматично 3 очка малой кровью. Но на 93-й минуте Броудхед оформил итоговые 1:1.

Статистика личных встреч

В 7 первых поединках Турция выиграла только однажды, и то в серии пенальти на Евро-2008. И только в 2017-м дома янычары оформили 1:0, правда, потом, в товарищеском матче было 3:3 в 2020-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хорватов фаворитами пары. Но тут обе команды должны бороться за победу. Рекомендуем ставить на тотал больше 2,0 голов с коэффициентом - 1,6.

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Источник Sport.ua
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