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  4. Дракслер и Паредес вернутся в ПСЖ
Франция
28 марта 2023, 15:40 |
205
0

Дракслер и Паредес вернутся в ПСЖ

«Бенфика» и «Ювентус» не собираются выкупать хавбеков

28 марта 2023, 15:40 |
205
0
Дракслер и Паредес вернутся в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Дракслер

Полузащитники Юлиан Дракслер и Леандро Паредес летом вернутся в «ПСЖ». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Оба игрока сейчас отданы в аренду – Дракслер в «Бенфику», а Паредес – в «Ювентус». В обеих арендных соглашениях прописаны опции выкупа, но ни «Бенфика», ни «ПСЖ» активировать их не собираются.

В случае с Дракслером это обусловлено в том числе и травмой лодыжки. На счету 29-летнего немца 2 гола в 18 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

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Юлиан Дракслер Леандро Паредес Ювентус Бенфика ПСЖ
Источник Фабрицио Романо
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