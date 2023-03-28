Дракслер и Паредес вернутся в ПСЖ

Полузащитники Юлиан Дракслер и Леандро Паредес летом вернутся в «ПСЖ». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Оба игрока сейчас отданы в аренду – Дракслер в «Бенфику», а Паредес – в «Ювентус». В обеих арендных соглашениях прописаны опции выкупа, но ни «Бенфика», ни «ПСЖ» активировать их не собираются.

В случае с Дракслером это обусловлено в том числе и травмой лодыжки. На счету 29-летнего немца 2 гола в 18 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.