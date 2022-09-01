ОФИЦИАЛЬНО. Дракслер перебрался в Португалию из ПСЖ

28-летний Юлиан Дракслер пополнил ряды «Бенфики». Как информирует пресс-служба лиссабонского клуба, хавбек взят у «ПСЖ» в аренду до завершения нынешнего сезона. При этом в договоре по Драсклеру выкуп прав на игрока не предусмотрен.

Юлиан будет играть за лиссабонцев под 93-м номером.

Игроком «ПСЖ» Дракслер стал в 2017 году, перейдя за 36 млн евро из немецкого «Вольфсбурга».

24 матча, 2 гола, 2 ассиста – таковы статистические показатели немца по итогам предыдущего сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что в летнее межсезонье 2022 года «ПСЖ» намерен провести большую чистку рядов своей команды. Речь шла о продаже минимум семи футболистов.