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Франция
01 сентября 2022, 21:02 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:07
994
1

ОФИЦИАЛЬНО. Дракслер перебрался в Португалию из ПСЖ

У немецкого полузащитника завершился французский этап карьеры

01 сентября 2022, 21:02 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:07
994
1
ОФИЦИАЛЬНО. Дракслер перебрался в Португалию из ПСЖ
ФК Бенфика. Юлиан Дракслер

28-летний Юлиан Дракслер пополнил ряды «Бенфики». Как информирует пресс-служба лиссабонского клуба, хавбек взят у «ПСЖ» в аренду до завершения нынешнего сезона. При этом в договоре по Драсклеру выкуп прав на игрока не предусмотрен.

Юлиан будет играть за лиссабонцев под 93-м номером.

Игроком «ПСЖ» Дракслер стал в 2017 году, перейдя за 36 млн евро из немецкого «Вольфсбурга».

24 матча, 2 гола, 2 ассиста – таковы статистические показатели немца по итогам предыдущего сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что в летнее межсезонье 2022 года «ПСЖ» намерен провести большую чистку рядов своей команды. Речь шла о продаже минимум семи футболистов.

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Источник ФК Бенфика
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Иван Иванов
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