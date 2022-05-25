ПСЖ намерен избавиться от 7 игроков

Летом в стане ПСЖ планируется большая кадровая чистка. По информации Николо Скиры, в планы клуба не входят сразу 7 игроков.

Это Мауро Икарди, Леандро Паредес, Юлиан Драклер, Лейвен Курзава, Абду Диалло, Серхио Рико и Колин Дагба. Всех их ПСЖ готов продать.

Также ранее сообщалось, что ПСЖ готов рассмотреть предложения по трансферу Неймара.