Франция25 мая 2022, 10:48 |
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ПСЖ намерен избавиться от 7 игроков
В клубе грядет большая кадровая чистка
25 мая 2022, 10:48 |
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Летом в стане ПСЖ планируется большая кадровая чистка. По информации Николо Скиры, в планы клуба не входят сразу 7 игроков.
Это Мауро Икарди, Леандро Паредес, Юлиан Драклер, Лейвен Курзава, Абду Диалло, Серхио Рико и Колин Дагба. Всех их ПСЖ готов продать.
Также ранее сообщалось, что ПСЖ готов рассмотреть предложения по трансферу Неймара.
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