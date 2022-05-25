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Франция
25 мая 2022, 10:48 |
784
0

ПСЖ намерен избавиться от 7 игроков

В клубе грядет большая кадровая чистка

25 мая 2022, 10:48 |
784
0
ПСЖ намерен избавиться от 7 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Летом в стане ПСЖ планируется большая кадровая чистка. По информации Николо Скиры, в планы клуба не входят сразу 7 игроков.

Это Мауро Икарди, Леандро Паредес, Юлиан Драклер, Лейвен Курзава, Абду Диалло, Серхио Рико и Колин Дагба. Всех их ПСЖ готов продать.

Также ранее сообщалось, что ПСЖ готов рассмотреть предложения по трансферу Неймара.

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ПСЖ Мауро Икарди Леандро Паредес Юлиан Дракслер Левен Кюрзава Абду Диалло Серхио Рико Колин Дагба
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Источник твиттер Николо Скиры
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