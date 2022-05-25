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  4. ПСЖ готов продать Неймара летом
Франция
25 мая 2022, 07:27 |
454
0

ПСЖ готов продать Неймара летом

Звездный бразилец не является неприкасаемым

25 мая 2022, 07:27 |
454
0
ПСЖ готов продать Неймара летом
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ после подписания нового контракта с форвардом Килианом Мбаппе может попрощаться с Неймаром.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане готовы продать бразильца в летнее трансферное окно за достойную сумму.

Сам Неймар не хочет покидать ПСЖ, его контракт истекает 30 июня 2025 года. 

В этом сезоне Неймар сыграл 22 матча в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы ПСЖ подписал Усмана Дембеле.

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Источник твиттер Николо Скиры
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