Франция25 мая 2022, 07:27 |
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ПСЖ готов продать Неймара летом
Звездный бразилец не является неприкасаемым
25 мая 2022, 07:27 |
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ПСЖ после подписания нового контракта с форвардом Килианом Мбаппе может попрощаться с Неймаром.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане готовы продать бразильца в летнее трансферное окно за достойную сумму.
Сам Неймар не хочет покидать ПСЖ, его контракт истекает 30 июня 2025 года.
В этом сезоне Неймар сыграл 22 матча в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы ПСЖ подписал Усмана Дембеле.
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