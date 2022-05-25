ПСЖ готов продать Неймара летом

ПСЖ после подписания нового контракта с форвардом Килианом Мбаппе может попрощаться с Неймаром.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане готовы продать бразильца в летнее трансферное окно за достойную сумму.

Сам Неймар не хочет покидать ПСЖ, его контракт истекает 30 июня 2025 года.

В этом сезоне Неймар сыграл 22 матча в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы ПСЖ подписал Усмана Дембеле.