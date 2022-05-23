Мбаппе хочет, чтобы ПСЖ подписал Дембеле
Парижский клуб будет советоваться с форвардом по поводу трансферов
ПСЖ этим летом намерен усилить свой состав несколькими футболистми.
Как сообщает источник, главная звезда команды Килиан Мбаппе после продления контракта потребовал от руководства клуба в ближайшее трансферное окно купить полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени и вингера «Барселоны» Усмане Дембеле.
Ранее сообщалось, что Тчуамени договорился о заключении контракта с мадридским «Реалом.
Напомним, Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Также, по сообщениям различных источников, молодой француз получил право на участие в трансферной политике клуба.
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