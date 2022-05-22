Стало известно, кого подпишет Реал после срыва трансфера Мбаппе
Мадридский клуб хочет усилиться опорным полузащитником
«Реал» ищет варианты для усиления команды после провала с трансфером форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Мбаппе был целью Мадридадолгие годы. Чтобы не сорвать его переход из «ПСЖ», мадридский клуб не стал бороться за Эрлинга Холанда, который уже договорился о трансфере в «Манчестер Сити».
Как сообщает испанская пресса, теперь основной целью «Реала» стал опорник «Монако» Орельен Тчуамени.
Ожидается, что клуб в ближайшее время сделает предложение по 22-летнему полузащитнику.
В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.
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