Стало известно, кого подпишет Реал после срыва трансфера Мбаппе

«Реал» ищет варианты для усиления команды после провала с трансфером форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мбаппе был целью Мадридадолгие годы. Чтобы не сорвать его переход из «ПСЖ», мадридский клуб не стал бороться за Эрлинга Холанда, который уже договорился о трансфере в «Манчестер Сити».

Как сообщает испанская пресса, теперь основной целью «Реала» стал опорник «Монако» Орельен Тчуамени.

Ожидается, что клуб в ближайшее время сделает предложение по 22-летнему полузащитнику.

В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.