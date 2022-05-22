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  4. Стало известно, кого подпишет Реал после срыва трансфера Мбаппе
Испания
22 мая 2022, 11:00 |
764
0

Стало известно, кого подпишет Реал после срыва трансфера Мбаппе

Мадридский клуб хочет усилиться опорным полузащитником

22 мая 2022, 11:00 |
764
0
Стало известно, кого подпишет Реал после срыва трансфера Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» ищет варианты для усиления команды после провала с трансфером форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мбаппе был целью Мадридадолгие годы. Чтобы не сорвать его переход из «ПСЖ», мадридский клуб не стал бороться за Эрлинга Холанда, который уже договорился о трансфере в «Манчестер Сити».

Как сообщает испанская пресса, теперь основной целью «Реала» стал опорник «Монако» Орельен Тчуамени.

Ожидается, что клуб в ближайшее время сделает предложение по 22-летнему полузащитнику.

В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

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Орельен Тчуамени Монако Реал Мадрид трансферы Килиан Мбаппе
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Источник Marca
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