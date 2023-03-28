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Англия
28 марта 2023, 14:36 | Обновлено 28 марта 2023, 15:02
1035
0

Партнеров Мудрика ждут волнения за будущее

Украинского полузащитника «Челси» это не должно коснуться

28 марта 2023, 14:36 | Обновлено 28 марта 2023, 15:02
1035
0
Партнеров Мудрика ждут волнения за будущее
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский клуб «Челси» будущим летом во время очередного трансферного окна будет обязан совершить определенное количество исходящих трансферов, чтобы собрать определенную сумму средств. Источник назвал требуемую сумму «значительной».

«Синие» будут вынуждены продавать игроков, чтобы не нарушить финансовые правила английской Премьер-лиги по итогам текущего года. Причиной тому являются сообщения о больших убытках клуба второй сезон подряд.

«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 10-е место с 38-ю очками после 27 игр.

Напомним, минувшей зимой лондонский клуб потратил на подписания новых игроков почти 300 млн фунтов, купив среди прочего украинского хавбека Михаила Мудрика у донецкого «Шахтера».

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Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу финансовый фейр-плей
Источник Sky Sports
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