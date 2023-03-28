Партнеров Мудрика ждут волнения за будущее

Лондонский клуб «Челси» будущим летом во время очередного трансферного окна будет обязан совершить определенное количество исходящих трансферов, чтобы собрать определенную сумму средств. Источник назвал требуемую сумму «значительной».

«Синие» будут вынуждены продавать игроков, чтобы не нарушить финансовые правила английской Премьер-лиги по итогам текущего года. Причиной тому являются сообщения о больших убытках клуба второй сезон подряд.

«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 10-е место с 38-ю очками после 27 игр.

Напомним, минувшей зимой лондонский клуб потратил на подписания новых игроков почти 300 млн фунтов, купив среди прочего украинского хавбека Михаила Мудрика у донецкого «Шахтера».