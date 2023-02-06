Беспредел или нет? Как Челси плюет на правила финансового фейр-плей

Главным возмутителем спокойствия в январское трансферное окно 2023 года оказался лондонский «Челси». На подписание семи полноценных новобранцев, а также аренду Жоау Фелиша из «Атлетико» «синие» потратили 288 миллионов фунтов, что превышает трансферные затраты 78 клубов из Франции, Испании, Германии и Италии, которые суммарно в первый месяц текущего года выложили за новичков порядка 190 миллионов фунтов.

Всего же с момента смены владельца «Челси» потратил на подписание новых футболистов более 500 миллионов фунтов – совершенно фантастическая сумма, которая не укладывается в головах не только ряда болельщиков, но и экспертов, всерьез анализирующих тенденции рынка мирового футбола.

Бытует мнение, что новое руководство «Челси» может оказаться настолько некомпетентным в делах футбола, что нарушит требования правил финансового фейр-плей (ФФП), установленных УЕФА, за выполнением которых главный управленческий футбольный орган континента следит со всей строгостью, периодически раздавая наказания то одному, то другому провинившемуся.

Но «Челси», вероятно, не подпадет ни под какие санкции со стороны УЕФА. Это только со стороны может показаться, что «синие» наплевательски относятся к нормам ФФП. На самом же деле, лондонский клуб использует практически все методы, которые не запрещены. Как известно, в этом и проявляется законность действий – полная свобода в решениях и подходах к работе, но с учетом всех действующих ограничений.

К каким же уловкам прибегли в «Челси», чтобы настолько вольготно чувствовать себя на рынке?

1. Приобретение новичков в рассрочку

Собственно, в этом вопросе в «Челси» не придумали ничего нового. Лондонский клуб, ведя переговоры о переходе в свои ряды новых футболистов, попросту научился быть убедительным в том аспекте переговоров, который касается разбивки платежей на части. Это позволяет не перегружать трансферный бюджет в один из финансовых годов, что гораздо проще отражается на отчетности, которую и проверяют эмиссары из УЕФА.

Например, трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» обошелся «Челси» в 107 миллионов фунтов. Но это полная сумма, которую «синие» обязались выплатить португальцам с разбивкой на шесть платежей. Сразу же «Бенфика» получила от «Челси» 40 миллионов фунтов, а остальная сумма разбита на одинаковые транши, которые «синие» переведут на счета «орлов» в сроки, записанные в трансферном соглашении.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Этот нехитрый способ позволил «Челси» более вольготно чувствовать себя на рынке, и де-факто избежать одномоментных выплат космических сумм, а перепланировать их на будущее. Зато главный тренер «синих» Грэм Поттер, который пока не демонстрирует топовых спортивных результатов с командой, но пользуется полнейшим доверием со стороны собственника Тодда Боэли, получил в свое распоряжение именно тех игроков, вокруг которых может выстраивать свой долгосрочный проект в клубе. А тот факт, что Поттер – это мастер в стратегической работе на перспективу, ни у кого в английской Премьер-лиге сомнений не вызывает.

2. Подписание долгосрочных контрактов

С приходом в «Челси» Боэли лондонский клуб стал не только очень активно вести себя на трансферном рынке, буквально перебивая предложения конкурентов деньгами, но и взял на вооружение политику подписания долгосрочных контрактов с новыми футболистами.

Ярким примером последнего тезиса являются недавние сделки «синих» по покупке вингера «Шахтера» Михаила Мудрика и центрбека «Монако» Бенуа Бадьяшиля. С украинцем лондонский клуб подписал контракт на 8,5 лет, а с французом – на 7,5. После этого многие успели обвинить боссов «Челси» в том, что этот клуб нашел хитрую лазейку, чтобы распределить траты на игроков и их заработную плату на более продолжительный, чем стандартные пять лет, срок.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бенуа Бадьяшиль

На самом деле, «Челси» ничего не нарушил, а просто пытается амортизировать выплаты, чтобы в конечном итоге максимально сбалансировать клубные доходы и расходы на будущее (например, 88 миллионов фунтов за Мудрика при делении на 8,5 лет контракта в среднем примерно обойдутся «Челси» в 10 миллионов фунтов в год, а это вполне посильная сумма для клуба с точки зрения обслуживания обязательств). Важно понимать также, что каждый клуб должен соблюдать местное и международное законодательство о труде, а здесь между рядом стран Евросоюза и Великобританией есть серьезное отличие. Например, в большинстве чемпионатов стран ЕС стандартным лимитом срока трудового соглашения считается 5 лет, в Испании – 6 лет, а вот на Туманном Альбионе никаких ограничений по этому вопросу нет, и этой выгодной для себя деталью и воспользовались в «Челси».

Другой вопрос, что «синие», заключая очень длительные контракты с новыми футболистами, еще и гораздо больше рискуют, чем те клубы, которые ограничиваются 5-летними соглашениями. Достаточно вспомнить некоторые последние провальные трансферы «Челси», чтобы понять, как надолго обрекает себя клуб выплачивать зарплату футболисту, не сумевшему раскрыться в его рядах. Примеры Лукаку, Дринкуотера или Бакайоко здесь более чем показательны.

Что правда, продолжать делать нечто подобное «Челси» уже навряд ли удастся. В УЕФА уже нажаловались клубы из других ассоциаций, что побудило главный футбольный орган континента заявить о начале пересмотра ряда требований по ФФП. Очевидно, уже в ближайшее время клубам будет предписано заключать контракты таким образом, чтобы срок амортизации по выплатам за новичков не превышал пяти лет.

3. Недавние успехи и послабление требований

2021 год оказался достаточно успешным для «Челси», особенно если брать во внимание результаты на континентальной арене. «Синие» стали триумфаторами Лиги чемпионов, а также выиграли Суперкубок УЕФА. Эти два трофея принесли лондонскому клубу в общей сложности около 120 миллионов фунтов дохода. В результате трехлетние финансовые отчеты «Челси» значительно улучшились, и это является одной из ключевых причин, почему в настоящий момент клуб довольно вольготно себя чувствует на рынке, не беспокоясь серьезных претензий со стороны УЕФА.



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Кроме того, не так давно УЕФА несколько послабил правила относительно расходов на трансферы, зарплаты и выплату комиссионных агентов. Если ранее разрешалось пускать на эти цели не более 70% от доходов плюс прибыль от проданных футболистов, то в сезоне-2022/23 и 2023/24 речь может идти о 90%, с поэтапным снижением за два года до все тех же 70%, но уже с сезона-2025/26. Это также можно оценивать как своего рода лазейку, предоставленную УЕФА тем клубам, в которых умеют, скажем так, творчески воспринимать реальность.

Что правда, определенные риски для «Челси» все-таки существуют. В нынешнем сезоне доходы «синих» не соответствуют расходам, а потому клуб может столкнуться с серьезными проблемами и претензиями со стороны инспекторов от УЕФА по выполнению норм ФФП. Особенно критично для Челси будет стоять вопрос попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, а обеспечить выполнение этой задачи Поттеру и его подопечным будет очень непросто, так как пока «синие» засели в середине турнирной таблицы и достаточно сильно отстают от топ-4.

Еще одним шансом на успех может стать очередная победа в Лиге чемпионов. В текущем розыгрыше «синие» вышли в плей-офф, где на стадии 1/8 финала сыграют с дортмундской «Боруссией». Пройти этого соперника «синим» вполне по силам, а вот дальнейшее продвижение по турнирной сетке будет всерьез зависеть от жребия…