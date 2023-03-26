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  4. Экс-владелец Челси: «В АПЛ титулы не выигрывают, а покупают»
Англия
26 марта 2023, 15:50 | Обновлено 26 марта 2023, 15:51
2041
12

Экс-владелец Челси: «В АПЛ титулы не выигрывают, а покупают»

Кен Бэйтс – о владельцах клубов АПЛ

26 марта 2023, 15:50 | Обновлено 26 марта 2023, 15:51
2041
12
Экс-владелец Челси: «В АПЛ титулы не выигрывают, а покупают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кен Бэйтс

Кен Бэйтс, который был владельцем «Челси» в 1982 – 2003 годах, оценил нынешних владельцев клубов АПЛ:

«Арабы. Катар, Саудовская Аравия, Дубай, Бахрейн... Клубы АПЛ – это либо игрушка богачей, либо, что еще хуже, пытаются следовать американскому стилю, где пять-шесть национальных видов спорта, в каждом из которых 10-12 клубов. И нет вылета.

И все они принадлежат компаниям по управлению капиталом. Для них это просто инвестиции. Вы больше не выигрываете титулы, а покупаете их, и я считаю, что это позорно. Это уже не футбол».

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Кен Бэйтс Челси Английская Премьер-лига
Источник Daily Mail
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Gargantua
дедушка понял как продешевил
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Перец
Челсі  накупило , а толку ?
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0
OKs100
Так и есть. Хочешь выиграть ЛЧ - вложи в клуб 5-6 миллиардов долларов и титул твой.
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0
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Выталкиватель парашутистов
Знающие люди из окружения Ахметова, как-то проговорились, что выигрыш кубка УЕФА обошелся Ахметову в 50 миллионов долларов ... Судьи тогда тоже сильно прибарахлились.
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