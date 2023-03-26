Экс-владелец Челси: «В АПЛ титулы не выигрывают, а покупают»

Кен Бэйтс, который был владельцем «Челси» в 1982 – 2003 годах, оценил нынешних владельцев клубов АПЛ:

«Арабы. Катар, Саудовская Аравия, Дубай, Бахрейн... Клубы АПЛ – это либо игрушка богачей, либо, что еще хуже, пытаются следовать американскому стилю, где пять-шесть национальных видов спорта, в каждом из которых 10-12 клубов. И нет вылета.

И все они принадлежат компаниям по управлению капиталом. Для них это просто инвестиции. Вы больше не выигрываете титулы, а покупаете их, и я считаю, что это позорно. Это уже не футбол».