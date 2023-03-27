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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «В игре с Англией были положительные моменты»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 14:15 | Обновлено 27 марта 2023, 14:16
676
3

Александр ЗИНЧЕНКО: «В игре с Англией были положительные моменты»

Полузащитник сборной Украины – о поражении на старте отбора Евро-2024

27 марта 2023, 14:15 | Обновлено 27 марта 2023, 14:16
676
3
Александр ЗИНЧЕНКО: «В игре с Англией были положительные моменты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, Лев матча 2-го тура квалификации Евро-2024 в группе С против Англии, рассказал о встрече, состоявшейся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

– Прежде всего хотел бы поблагодарили всех болельщиков за поддержку, видели очень много украинцев, очень приятно. К сожалению, мы не смогли подарить им какие-либо положительные эмоции.

Это сборная Англии, мы знали, что соперник очень силен. Будем делать выводы, чтобы мы двигались дальше. Все еще уверен, что у нас большой потенциал в сборной. Это поражение будет для нас уроком.

– Какие выводы команда сделает после этого матча?
– Думаю, что главный тренер нам подробнее расскажет об этом. Все равно полагаю, что были положительные моменты в этой игре. Да, может, где-то мы не так много создали опасных моментов, но понимали, что это сборная Англии, они очень хорошо прессингуют. Поэтому нам есть чему учиться, – сказал Зинченко.

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сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Александр Зинченко Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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Sher15
Как ему не стыдно такое говорить.Люди же видели игру как ее не прятали 
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+2
Лина Битюкова
Ничего не создали.Так точнее.
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+1
BekXan
Таке враження що вони всією командою під чимось.Всі в один голос про похзитивні моменти є куди рухатися і т.і.Хлопці нуль ударів за 90 хвилин в рамку ви там зовсім без мізків давати позитивін оцінки?Це жесть !
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0
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