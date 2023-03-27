ATP27 марта 2023, 13:59 | Обновлено 27 марта 2023, 14:03
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Сачко уверенно вышел в основу челленджера в Лилле
Виталий отдал всего три гейма Даниэлю Цукерману из Израиля
27 марта 2023, 13:59 | Обновлено 27 марта 2023, 14:03
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№309 ATP) пробился в основу хардового челленджера во Франции.
В финале квалификации украинец легко обыграл Даниэля Цукермана из Израиля (№372 ATP), который хорошо знаком украинским болельщикам тенниса по матчу Кубка Дэвиса.
Лилль. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина, 4) – Даниэль Цукерман (Израиль, 12) – 6:1, 6:2
Отметим, что в полуфинале отбора Виталий переиграл француза Матиаса Бурга (6:3, 6:1).
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