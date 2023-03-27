Сачко уверенно вышел в основу челленджера в Лилле

Украинский теннисист Виталий Сачко (№309 ATP) пробился в основу хардового челленджера во Франции.

В финале квалификации украинец легко обыграл Даниэля Цукермана из Израиля (№372 ATP), который хорошо знаком украинским болельщикам тенниса по матчу Кубка Дэвиса.

Лилль. Финал квалификации

Виталий Сачко (Украина, 4) – Даниэль Цукерман (Израиль, 12) – 6:1, 6:2

Отметим, что в полуфинале отбора Виталий переиграл француза Матиаса Бурга (6:3, 6:1).