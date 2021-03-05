Украина – Израиль. Марченко одержал волевую победу над Цукерманом

Первый номер сборной Украины Илья Марченко выиграл стартовый матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против израильского теннисиста Даниэля Цукермана.
Илья проиграл 9 из 10 стартовых геймов, но сумел переломить ход поединка.
Кубок Дэвиса
Илья Марченко (Украина) – Даниэль Цукерман (Израиль) – 1:6, 6:3, 6:2
Украина – Израиль – 1:0
ФТУ. Илья Марченко
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Источник — Sport.ua
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