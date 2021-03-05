Украина – Израиль. Марченко одержал волевую победу над Цукерманом

В стартовом матче украинцу пришлось нелегко

  • 05.03.2021 17:13
  • 791 просмотр
  • 3 комментария
Украина – Израиль. Марченко одержал волевую победу над Цукерманом
© ФТУ. Илья Марченко

Первый номер сборной Украины Илья Марченко выиграл стартовый матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против израильского теннисиста Даниэля Цукермана.

Илья проиграл 9 из 10 стартовых геймов, но сумел переломить ход поединка.

Кубок Дэвиса
Илья Марченко (Украина) – Даниэль Цукерман (Израиль) – 1:6, 6:3, 6:2

Украина – Израиль – 1:0


ФТУ. Илья Марченко

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    temamx2727
    online
      temamx2727, 05.03.2021 18:12
    0
    Какой коф был при 0-3 во втором сете?)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.03.2021 17:26
    0
    Це Цукерману не цукерочки
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.03.2021 17:18
    +3
    Илюха красава! Закамбэчил!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.03.2021 17:18
    +3
    Илюха красава! Закамбэчил!
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 05.03.2021 18:12
    0
    Какой коф был при 0-3 во втором сете?)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.03.2021 17:26
    0
    Це Цукерману не цукерочки
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности