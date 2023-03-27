Поединок Англия – Украина едва не стал рекордным по посещаемости
Трибуны стадиона «Уэмбли» заполнили 83 947 болельщиков
Матч сборных Англии и Украины (0:2) собрал на трибунах стадиона «Уэмбли» 83 947 болельщиков. Большую зрительскую аудиторию имели только два поединка с участием нашей национальной дружины. С теми же англичанами на «Уэмбли» 1 апреля 2009 года в рамках отборочного турнира ЧМ-2010 – 87 548 и с Северной Ирландией на НСК «Олимпийский» 2 апреля 1997-го в отборе на ЧМ-1998 – 85 000.
К слову, в десятку самых посещаемых гостевых матчей украинской сборной входят по 4 игры с Англией и Францией и по 1 – с Португалией и россией.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшая посещаемость гостевых матчей сборной Украины
|
Зрители
|
Дата
|
Ранг
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
87 548
|
01.04.2009
|
ЧМ
|
Лондон
|
Англия
|
1:2
|
83 947
|
26.03.2023
|
ЧЕ
|
Лондон
|
Англия
|
0:2
|
80 051
|
02.06.2007
|
ЧЕ
|
Сен-Дени
|
Франция
|
0:2
|
78 600
|
09.10.1999
|
ЧЕ
|
Москва
|
Россия
|
1:1
|
78 519
|
27.03.1999
|
ЧЕ
|
Сен-Дени
|
Франция
|
0:0
|
77 098
|
19.11.2013
|
ЧМ
|
Сен-Дени
|
Франция
|
0:3
|
68 102
|
11.09.2012
|
ЧМ
|
Лондон
|
Англия
|
1:1
|
66 646
|
06.06.2004
|
ТМ
|
Сен-Дени
|
Франция
|
0:1
|
58 355
|
22.03.2019
|
ЧЕ
|
Лиссабон
|
Португалия
|
0:0
|
55 975
|
31.05.2000
|
ТМ
|
Лондон
|
Англия
|
0:2
|
55 565
|
22.03.2013
|
ЧМ
|
Варшава
|
Польша
|
3:1
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.
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