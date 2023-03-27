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27 марта 2023, 13:31 | Обновлено 27 марта 2023, 13:42
208
0

Поединок Англия – Украина едва не стал рекордным по посещаемости

Трибуны стадиона «Уэмбли» заполнили 83 947 болельщиков

27 марта 2023, 13:31 | Обновлено 27 марта 2023, 13:42
208
0
Поединок Англия – Украина едва не стал рекордным по посещаемости
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч сборных Англии и Украины (0:2) собрал на трибунах стадиона «Уэмбли» 83 947 болельщиков. Большую зрительскую аудиторию имели только два поединка с участием нашей национальной дружины. С теми же англичанами на «Уэмбли» 1 апреля 2009 года в рамках отборочного турнира ЧМ-2010 – 87 548 и с Северной Ирландией на НСК «Олимпийский» 2 апреля 1997-го в отборе на ЧМ-1998 – 85 000.

К слову, в десятку самых посещаемых гостевых матчей украинской сборной входят по 4 игры с Англией и Францией и по 1 – с Португалией и россией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшая посещаемость гостевых матчей сборной Украины

Зрители

Дата

Ранг

Город

Соперник

Счет

87 548

01.04.2009

ЧМ

Лондон

Англия

1:2

83 947

26.03.2023

ЧЕ

Лондон

Англия

0:2

80 051

02.06.2007

ЧЕ

Сен-Дени

Франция

0:2

78 600

09.10.1999

ЧЕ

Москва

Россия

1:1

78 519

27.03.1999

ЧЕ

Сен-Дени

Франция

0:0

77 098

19.11.2013

ЧМ

Сен-Дени

Франция

0:3

68 102

11.09.2012

ЧМ

Лондон

Англия

1:1

66 646

06.06.2004

ТМ

Сен-Дени

Франция

0:1

58 355

22.03.2019

ЧЕ

Лиссабон

Португалия

0:0

55 975

31.05.2000

ТМ

Лондон

Англия

0:2

55 565

22.03.2013

ЧМ

Варшава

Польша

3:1

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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