Поединок Англия – Украина едва не стал рекордным по посещаемости

Матч сборных Англии и Украины (0:2) собрал на трибунах стадиона «Уэмбли» 83 947 болельщиков. Большую зрительскую аудиторию имели только два поединка с участием нашей национальной дружины. С теми же англичанами на «Уэмбли» 1 апреля 2009 года в рамках отборочного турнира ЧМ-2010 – 87 548 и с Северной Ирландией на НСК «Олимпийский» 2 апреля 1997-го в отборе на ЧМ-1998 – 85 000.

К слову, в десятку самых посещаемых гостевых матчей украинской сборной входят по 4 игры с Англией и Францией и по 1 – с Португалией и россией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшая посещаемость гостевых матчей сборной Украины

Зрители Дата Ранг Город Соперник Счет 87 548 01.04.2009 ЧМ Лондон Англия 1:2 83 947 26.03.2023 ЧЕ Лондон Англия 0:2 80 051 02.06.2007 ЧЕ Сен-Дени Франция 0:2 78 600 09.10.1999 ЧЕ Москва Россия 1:1 78 519 27.03.1999 ЧЕ Сен-Дени Франция 0:0 77 098 19.11.2013 ЧМ Сен-Дени Франция 0:3 68 102 11.09.2012 ЧМ Лондон Англия 1:1 66 646 06.06.2004 ТМ Сен-Дени Франция 0:1 58 355 22.03.2019 ЧЕ Лиссабон Португалия 0:0 55 975 31.05.2000 ТМ Лондон Англия 0:2 55 565 22.03.2013 ЧМ Варшава Польша 3:1

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.