Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина хорошо боролась против Англии»

Легендарный в прошлом нападающий и экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение национальной команды в матче квалификации Евро-2024 против Англии (0:2).

«Очень рад, что болельщики оценили усилия игроков. Англия была намного лучше и качественнее, но мне понравился подход команды, и мы едем с гордо поднятой головой. Украина сегодня показала хороший борьбу», – сказал Шевченко.

Отметим, что Андрей Шевченко присутствовал на «Уэмбли» во время матча и даже работал экспертом.