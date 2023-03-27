Чемпионат Европы27 марта 2023, 13:33 |
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина хорошо боролась против Англии»
Экс-главный тренер национальной сборной – о старте сборной Украины в отборе Евро-2024
27 марта 2023, 13:33 |
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Легендарный в прошлом нападающий и экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение национальной команды в матче квалификации Евро-2024 против Англии (0:2).
«Очень рад, что болельщики оценили усилия игроков. Англия была намного лучше и качественнее, но мне понравился подход команды, и мы едем с гордо поднятой головой. Украина сегодня показала хороший борьбу», – сказал Шевченко.
Отметим, что Андрей Шевченко присутствовал на «Уэмбли» во время матча и даже работал экспертом.
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Весь наш футбол на чолі з павелком йде з піднятою головою.не боротися треба а грати.
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