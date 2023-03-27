Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сразу шесть украинцев представили в сборной свои новые команды
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2023, 12:53 | Обновлено 27 марта 2023, 13:24
542
1

Сразу шесть украинцев представили в сборной свои новые команды

Коноплянка и Соболь выступили за сборную полпредами пятого для себя клуба

27 марта 2023, 12:53 | Обновлено 27 марта 2023, 13:24
542
1
Сразу шесть украинцев представили в сборной свои новые команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В поединке с Англией (0:2) сразу шесть украинских футболистов впервые представили в сборной свои новые команды. Это Александр Зинченко («Арсенал»), Евгений Коноплянка («Краковия»), Руслан Малиновский («Марсель»), Михаил Мудрик («Челси»), Эдуард Соболь («Страсбур») и Виктор Цыганков («Жирона»).

Мудрик и Цыганков стали полпредами второго для себя клуба, Зинченко и Малиновский – четвертого, а Коноплянка и Соболь – пятого. Евгений ранее выступал за национальную дружину, как игрок «Днепра», «Севильи», «Шальке» и «Шахтера». А Эдуард представлял «Зарю», «Славию», «Яблонец» и «Брюгге».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, представлявшие в сборной Украины наибольшее количество клубов

К

Игрок

Клубы

6

Андрей ВОРОНИН

Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта, Динамо М

5

Евгений КОНОПЛЯНКА

Днепр, Севилья, Шальке, Шахтер, Краковия

5

Сергей НАГОРНЯК

Нива В, Спартак М, Днепр, Шахтер, Шандунь

5

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал, Шахтер, Днепр, Карабюкспор, Акхисар

5

Эдуард СОБОЛЬ

Заря, Славия, Яблонец, Брюгге, Страсбур

4

Роман БЕЗУС

Ворскла, Динамо, Днепр, Гент

4

Денис БОЙКО

Днепр, Бешикташ, Малага, Динамо

4

Андрей ГУСИН

Карпаты, ЦСКА-Борисфен, Динамо, Крылья Советов

4

Александр ЗИНЧЕНКО

Уфа, ПСВ, Манчестер Сити, Арсенал Л

4

Артем КРАВЕЦ

Динамо, Штутгарт, Гренада, Кайсериспор

4

Андрей ЛУНИН

Заря, Леганес, Вальядолид, Реал

4

Юрий МАКСИМОВ

Днепр, Динамо, Вердер, Вальдхофф

4

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Заря, Генк, Аталанта, Марсель

4

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо, Тоттенхэм, Фенербахче

4

Сергей СКАЧЕНКО

Темп, Динамо, Торпедо М, Мец

4

Анатолий ТИМОЩУК

Шахтер, Зенит, Бавария, Кайрат

4

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо, Боруссия Д, Вест Хэм, Аль-Айн
По теме:
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина хорошо боролась против Англии»
Поединок Англия – Украина едва не стал рекордным по посещаемости
цифры и факты сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией
Футбол | 26 марта 2023, 21:38 8
Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией
Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией

Болельщики признали лучшим капитана команды – Александра Зинченко

Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Футбол | 26 марта 2023, 21:10 7
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024

Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
Футбол | 26.03.2023, 23:59
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
ДОДО: «Шахтер дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня»
Футбол | 27.03.2023, 12:29
ДОДО: «Шахтер дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня»
ДОДО: «Шахтер дал мне все. Благодаря им я стал футболистом высокого уровня»
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
Бокс | 27.03.2023, 10:05
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swer ety
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси
Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси
25.03.2023, 22:07 4
Футбол
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
25.03.2023, 09:28
Биатлон
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
26.03.2023, 07:15 1
Футбол
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
25.03.2023, 08:19 19
Футбол
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
26.03.2023, 11:12 3
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
26.03.2023, 19:45 6
Футбол
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
26.03.2023, 10:30
Бокс
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
25.03.2023, 11:18 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности