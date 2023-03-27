Сразу шесть украинцев представили в сборной свои новые команды

В поединке с Англией (0:2) сразу шесть украинских футболистов впервые представили в сборной свои новые команды. Это Александр Зинченко («Арсенал»), Евгений Коноплянка («Краковия»), Руслан Малиновский («Марсель»), Михаил Мудрик («Челси»), Эдуард Соболь («Страсбур») и Виктор Цыганков («Жирона»).

Мудрик и Цыганков стали полпредами второго для себя клуба, Зинченко и Малиновский – четвертого, а Коноплянка и Соболь – пятого. Евгений ранее выступал за национальную дружину, как игрок «Днепра», «Севильи», «Шальке» и «Шахтера». А Эдуард представлял «Зарю», «Славию», «Яблонец» и «Брюгге».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, представлявшие в сборной Украины наибольшее количество клубов