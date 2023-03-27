Сразу шесть украинцев представили в сборной свои новые команды
Коноплянка и Соболь выступили за сборную полпредами пятого для себя клуба
В поединке с Англией (0:2) сразу шесть украинских футболистов впервые представили в сборной свои новые команды. Это Александр Зинченко («Арсенал»), Евгений Коноплянка («Краковия»), Руслан Малиновский («Марсель»), Михаил Мудрик («Челси»), Эдуард Соболь («Страсбур») и Виктор Цыганков («Жирона»).
Мудрик и Цыганков стали полпредами второго для себя клуба, Зинченко и Малиновский – четвертого, а Коноплянка и Соболь – пятого. Евгений ранее выступал за национальную дружину, как игрок «Днепра», «Севильи», «Шальке» и «Шахтера». А Эдуард представлял «Зарю», «Славию», «Яблонец» и «Брюгге».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, представлявшие в сборной Украины наибольшее количество клубов
|
К
|
Игрок
|
Клубы
|
6
|
Андрей ВОРОНИН
|
Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта, Динамо М
|
5
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Днепр, Севилья, Шальке, Шахтер, Краковия
|
5
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Нива В, Спартак М, Днепр, Шахтер, Шандунь
|
5
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал, Шахтер, Днепр, Карабюкспор, Акхисар
|
5
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
Заря, Славия, Яблонец, Брюгге, Страсбур
|
4
|
Роман БЕЗУС
|
Ворскла, Динамо, Днепр, Гент
|
4
|
Денис БОЙКО
|
Днепр, Бешикташ, Малага, Динамо
|
4
|
Андрей ГУСИН
|
Карпаты, ЦСКА-Борисфен, Динамо, Крылья Советов
|
4
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Уфа, ПСВ, Манчестер Сити, Арсенал Л
|
4
|
Артем КРАВЕЦ
|
Динамо, Штутгарт, Гренада, Кайсериспор
|
4
|
Андрей ЛУНИН
|
Заря, Леганес, Вальядолид, Реал
|
4
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Днепр, Динамо, Вердер, Вальдхофф
|
4
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Заря, Генк, Аталанта, Марсель
|
4
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер, Динамо, Тоттенхэм, Фенербахче
|
4
|
Сергей СКАЧЕНКО
|
Темп, Динамо, Торпедо М, Мец
|
4
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Шахтер, Зенит, Бавария, Кайрат
|
4
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо, Боруссия Д, Вест Хэм, Аль-Айн
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