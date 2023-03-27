Гарри КЕЙН: «Мы должны были убедиться, что обыграем Украину»

Форвард сборной Англии по футболу Гарри Кейн прокомментировал победы команды в матчаха отборочного этапа Евро-2024 в группе С против Украины и Италии:

«Это была действительно особенная неделя. Очевидно, что все началось в Италии с того рекордного гола и победы. Это была волшебная ночь. Затем мы вернулись к реальности и должны были убедиться, что обыграем Украину. Так и случилось, мы выиграли, и это поставило нас в отличное положение в квалификации. Это была просто идеальная неделя.

Последние несколько дней были сумасшедшими. Мой отец и брат были в Неаполе. На «Уэмбли» были моя жена и дети, и эти воспоминания навсегда останутся со мной.

Я горжусь ребятами, они остаются сосредоточенными и выполняют свою работу.

Это показывает, какая мы команда. Мы все были разочарованы после чемпионата мира, но признак хорошей команды – вернуться и показать менталитет команды.

В «Тоттенхэме» много чего происходит, но мне очень понравилась эта неделя с Англией, это самое главное, и теперь пришло время вернуться в мой клуб».

23 марта Англия со счетом 2:1 обыграла Италию в Неаполе, а вчера, 26 марта, «три льва» выиграли у Украины – 2:0. За эти 2 поединка Кейн забил два гола.