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Чемпионат Европы
27 марта 2023, 05:52 | Обновлено 27 марта 2023, 05:57
47
0

Роберто МАРТИНЕС: «Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе»

Испанский тренер – о перспективах нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду

27 марта 2023, 05:52 | Обновлено 27 марта 2023, 05:57
47
0
Роберто МАРТИНЕС: «Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказал мнение о действиях на поле форварда Криштиану Роналду.

«Криштиану – единственный футболист со 198 матчами на уровне сборных. Его опыт очень важен в раздевалке. Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего», – заявил Мартинес.

В воскресенье, 26 марта, в матче отбора на Евро-2024 Португалия разгромила Люксембург (6:0). В матче дублем отметился Роналду.

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Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Гонсалу Рамуш
Источник O Jogo
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