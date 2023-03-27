Чемпионат Европы27 марта 2023, 05:52 | Обновлено 27 марта 2023, 05:57
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Роберто МАРТИНЕС: «Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе»
Испанский тренер – о перспективах нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду
27 марта 2023, 05:52 | Обновлено 27 марта 2023, 05:57
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказал мнение о действиях на поле форварда Криштиану Роналду.
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«Криштиану – единственный футболист со 198 матчами на уровне сборных. Его опыт очень важен в раздевалке. Гонсалу Рамуш и Роналду могут играть вместе, тут и обсуждать нечего», – заявил Мартинес.
В воскресенье, 26 марта, в матче отбора на Евро-2024 Португалия разгромила Люксембург (6:0). В матче дублем отметился Роналду.
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