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Чемпионат Европы
27 марта 2023, 04:17 | Обновлено 27 марта 2023, 04:20
173
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Цель достигнута»

Нападающий – о старте сборной Португалии в отборе на Евро-2024

27 марта 2023, 04:17 | Обновлено 27 марта 2023, 04:20
173
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Цель достигнута»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дал оценку двум стартовым матчам команды в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Португальцы, как известно, поочередно обыграли команды Лихтенштейна (4:0) и Люксембурга (6:0).

«2 игры, 2 победы! Цель достигнута. Рад, что внес свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперед!» – написал Роналду в своем Инстаграм.

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Источник Instagram
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