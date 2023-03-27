Чемпионат Европы27 марта 2023, 04:17 | Обновлено 27 марта 2023, 04:20
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Криштиану РОНАЛДУ: «Цель достигнута»
Нападающий – о старте сборной Португалии в отборе на Евро-2024
27 марта 2023, 04:17 | Обновлено 27 марта 2023, 04:20
173
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дал оценку двум стартовым матчам команды в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Португальцы, как известно, поочередно обыграли команды Лихтенштейна (4:0) и Люксембурга (6:0).
«2 игры, 2 победы! Цель достигнута. Рад, что внес свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперед!» – написал Роналду в своем Инстаграм.
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