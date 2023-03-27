Криштиану РОНАЛДУ: «Цель достигнута»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дал оценку двум стартовым матчам команды в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Португальцы, как известно, поочередно обыграли команды Лихтенштейна (4:0) и Люксембурга (6:0).

«2 игры, 2 победы! Цель достигнута. Рад, что внес свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперед!» – написал Роналду в своем Инстаграм.