Люксембург – Португалия – 0:6. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
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26 марта в матче квалификации Евро-2024 сборная Португалии разгромила команду Люксембурга со счетом 6:0.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду, проведя на поле 64 минуты, оформил дубль в первом тайме.
Квалификация Евро-2024
Группа J. 2-й тур, 26 марта
Люксембург – Португалия – 0:6
Голы: Роналду, 9, 31, Жоау Феликс, 15, Бернарду Силва, 18, Отавио, 77, Леау, 88.
ГОЛ! 0:1. Криштиану Роналду, 9 мин.
ГОЛ! 0:2. Жоау Феликс, 15 мин.
ГОЛ! 0:3. Бернарду Силва, 18 мин.
ГОЛ! 0:4. Криштиану Роналду, 31 мин.
ГОЛ! 0:5. Отавио, 77 мин.
ГОЛ! 0:6. Рафаэл Леау, 88 мин.
События матча
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