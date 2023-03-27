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Евро
Люксембург
26.03.2023 21:45 – FT 0 : 6
Португалия
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Чемпионат Европы
27 марта 2023, 01:45 | Обновлено 27 марта 2023, 02:11
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Люксембург – Португалия – 0:6. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура квалификации Евро-2024

27 марта 2023, 01:45 | Обновлено 27 марта 2023, 02:11
165
0
Люксембург – Португалия – 0:6. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в матче квалификации Евро-2024 сборная Португалии разгромила команду Люксембурга со счетом 6:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду, проведя на поле 64 минуты, оформил дубль в первом тайме.

Квалификация Евро-2024

Группа J. 2-й тур, 26 марта

Люксембург – Португалия – 0:6

Голы: Роналду, 9, 31, Жоау Феликс, 15, Бернарду Силва, 18, Отавио, 77, Леау, 88.

ГОЛ! 0:1. Криштиану Роналду, 9 мин.

ГОЛ! 0:2. Жоау Феликс, 15 мин.

ГОЛ! 0:3. Бернарду Силва, 18 мин.

ГОЛ! 0:4. Криштиану Роналду, 31 мин.

ГОЛ! 0:5. Отавио, 77 мин.

ГОЛ! 0:6. Рафаэл Леау, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Португалия).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Отавио (Португалия).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Португалия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Португалия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
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Источник Sport.ua
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