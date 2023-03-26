26 марта на «Стад де Люксембург» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Люксембург встретится с Португалией. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Люксембург

Команда при нынешнем наставнике Люке Хольце смогла заметно прибавить. Уже никто не воспринимает «красных львов» как аутсайдера, это середняк европейского футбола, причем способный создавать проблемы и сюрпризы. Но, конечно же, имеющий свой потолок. Это хорошо проявилось в прошлогодней Лиге Наций. Там национальная команда великого герцогства расправились с Литвой в обоих матчах, но уже с Фарерами взяли только 4 очка, а с турками – одно, и то когда те уже все решили. А до этого проиграли янычарам дома 0:2. А вот со Словакией, в начале нового цикла, получилось выстоять на выезде на 0:0.

Португалия

Сборная вплоть до декабря прошлого года играла длительный отрезок под руководством Фернанду Сантуша. И именно с ним «избранные» выиграли свои основные трофеи - помним, что они побеждали не только на Евро-2016, но и в дебютном розыгрыше Лиги Наций. Но в последнее время было все больше проблем, например, на чемпионат мира прошли не напрямую, а через стыки. Нельзя сказать, что в самом Катаре команда провалилась. Там она вышла из группы и разгромила в 1/8 Швейцарию. Но в четвертьфинале фаворит проиграл Марокко 0:1. Кроме того, Сантуш постепенно усадил на скамейку Роналду. За это в комплексе он и расплатился должностью. Его сменил Роберто Мартинес. Дебют у испанца был максимально льготным - дома с Лихтенштейном. Не удивительно, что выиграли 4:0.

Статистика личных встреч

Люксембург даже выигрывал, но аж в 1961-м году. Все остальные полтора десятка матчей закончились победами португальцев. В том числе в отборе на чемпионат мира, в 2021-м году, избранные выиграли 3:1 на выезде и 5:0 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Роналду и компания снова выиграют без проблем. Но Люксембург неплох, так что ставим на победу хозяев при форе +2,5 голов с коэффициентом - 1,64.