ЗИНЧЕНКО: «Тренер сказал, что мы должны верить, что пройдем квалификацию»
Капитан сборной Украины – о поражении в матче против Англии
В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».
Капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение команды:
«Нелегко вернуться со счета 0:2. Мы знали, насколько сильна Англия. В таких играх ключевые игроки диктуют все.
Тренер сказал, что мы все еще должны верить, что можем пройти квалификацию. У нас такая замечательная команда с точки зрения нашего потенциала, много молодых игроков. Конечно, нам нужно учиться, но сегодняшняя игра была потрясающим опытом».
Отметим, что Зинченко был признан львом матча.
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