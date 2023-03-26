ЗИНЧЕНКО: «Тренер сказал, что мы должны верить, что пройдем квалификацию»

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».

Капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение команды:

«Нелегко вернуться со счета 0:2. Мы знали, насколько сильна Англия. В таких играх ключевые игроки диктуют все.

Тренер сказал, что мы все еще должны верить, что можем пройти квалификацию. У нас такая замечательная команда с точки зрения нашего потенциала, много молодых игроков. Конечно, нам нужно учиться, но сегодняшняя игра была потрясающим опытом».

Отметим, что Зинченко был признан львом матча.