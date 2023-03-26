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  4. ЗИНЧЕНКО: «Тренер сказал, что мы должны верить, что пройдем квалификацию»
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 22:55 |
930
2

ЗИНЧЕНКО: «Тренер сказал, что мы должны верить, что пройдем квалификацию»

Капитан сборной Украины – о поражении в матче против Англии

26 марта 2023, 22:55 |
930
2
ЗИНЧЕНКО: «Тренер сказал, что мы должны верить, что пройдем квалификацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».

Капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение команды:

«Нелегко вернуться со счета 0:2. Мы знали, насколько сильна Англия. В таких играх ключевые игроки диктуют все.

Тренер сказал, что мы все еще должны верить, что можем пройти квалификацию. У нас такая замечательная команда с точки зрения нашего потенциала, много молодых игроков. Конечно, нам нужно учиться, но сегодняшняя игра была потрясающим опытом».

Отметим, что Зинченко был признан львом матча.

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сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024 Александр Зинченко
Источник УЕФА
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Комментарии 2
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avk2307
Так воно ж і зрозуміло, що пройдемо.
Але з яким результатом то цікаво
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+2
Nick.Grabowski
Зінченко виріс та розвився як гравець.
Потрібно ще вирости та розвитися як чоловік-особистість, для цього потрібно качати не лише тіло, але і душу.  
Тоді потенційно в збірній буде один з сильних вожаків. А поки рівень особистості як в тінейджера. 
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+1
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