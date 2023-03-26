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  4. Букайо САКА: «Мы не можем просто смотреть сквозь пальцы на такие игры»
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 23:10 |
1767
0

Букайо САКА: «Мы не можем просто смотреть сквозь пальцы на такие игры»

Вингер сборной Англии – о победе в матче квалификации Евро-2024 против Украины

26 марта 2023, 23:10 |
1767
0
Букайо САКА: «Мы не можем просто смотреть сквозь пальцы на такие игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».

После окончания встречи статистический портал WhoScored выставил оценку игрокам. Лучшим стал вингер «трех львов» Букайо Сака, который получил 8.7 баллов. На 37-й минуте поединка он отдал голевую передачу на Гарри Кейна, а спустя 3 минуты забил шедевральный мяч в ворота Анатолия Трубина.

Сака прокомментировал свой перфоманс и уверенную победу англичан над украинской командой:

«Как только мяч оторвался от моей ноги, я понял, что он попадет в цель, и когда я посмотрел вверх, я увидел, что он идет в верхний угол. Я сразу понял, что буду бить, и это был один из моих лучших голов.

Я считаю, что это было отличное командное выступление. Некоторые ребята устали после последнего матча, но мы играли очень хорошо и довольны тремя очками. Мы были очень зрелыми в этом отношении – мы не можем просто смотреть сквозь пальцы на такие игры, мы автоматически не попадем на соревнования. Мы должны пройти квалификацию».

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Букайо Сака сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник УЕФА
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