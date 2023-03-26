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  4. Спустя 2,5 года. Ротань выпустил на поле Коноплянку на 90-й минуте
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 21:27 | Обновлено 26 марта 2023, 21:37
1315
8

Спустя 2,5 года. Ротань выпустил на поле Коноплянку на 90-й минуте

Для хавбека польской «Краковии» это 87-й матч за сборную Украины

26 марта 2023, 21:27 | Обновлено 26 марта 2023, 21:37
1315
8
Спустя 2,5 года. Ротань выпустил на поле Коноплянку на 90-й минуте
УАФ. Евгений Коноплянка

26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

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Это был первый официальный матч сине-желтых под руководством Руслана Ротаня.

Ротань на 90-й минуте вместо Тараса Степаненко выпустил на поле Евгения Коноплянку, опытного 33-летнего полузащитника.

Для хавбека польской «Краковии» это 87-й матч за сборную Украины. Он забил 21 гол за сине-желтых.

Предыдущий официальный матч за сборную Украины Коноплянка провел 2,5 года назад, в сентябре 2020 года.

Выход Коноплянки болельщикам в соцсетях напомнил появление Анатолия Тимощука на Евро-2016 на последней минуте игры с поляками (0:1).

То был 144-й матч Тимощука за сборную, однако затем все регалии с Анатолия были сняты из-за молчаливой поддержки военной агрессии рф против Украины.

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Руслан Ротань сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024 Евгений Коноплянка
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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mykola omelchuk
Якщо вже так накручувати статистику, то Ярмоленко має більш заслуг вийти на 30 секунд. Але він же не кум? Ганьба послідовникам Фоменко-тимощука.
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+5
1927FCDK1927
Згадую матч проти Німеччини на Євро 2016,коли недофутболіст вийшов на 3 хв. в кінці 
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+3
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14sergey1953
Коноплянку, Ротань випустив коли вже все було вирішено, а от  Мудрика не можна було випускати взагалі. Перший м'яч був забитий після передачі з під Мудрика, який танцював перед гравцем циганочку. Мудрик, це повний нуль, це бачила вся Україна, його не можна навіть на 100 метрів  до стадіону підпускати, а тим більше випускати грати.
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+2
Kain_X_Rain
Хтось букам заніс,Вротань по любому в долі)
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+2
Перец
Зараз це діло вони відмітять
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0
valerafan1
Потрібно бути людьми. Матч був програним і Руслан підтримав товариша. Як тренер мав на це право.
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-6
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