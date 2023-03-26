Спустя 2,5 года. Ротань выпустил на поле Коноплянку на 90-й минуте

26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это был первый официальный матч сине-желтых под руководством Руслана Ротаня.

Ротань на 90-й минуте вместо Тараса Степаненко выпустил на поле Евгения Коноплянку, опытного 33-летнего полузащитника.

Для хавбека польской «Краковии» это 87-й матч за сборную Украины. Он забил 21 гол за сине-желтых.

Предыдущий официальный матч за сборную Украины Коноплянка провел 2,5 года назад, в сентябре 2020 года.

Выход Коноплянки болельщикам в соцсетях напомнил появление Анатолия Тимощука на Евро-2016 на последней минуте игры с поляками (0:1).

То был 144-й матч Тимощука за сборную, однако затем все регалии с Анатолия были сняты из-за молчаливой поддержки военной агрессии рф против Украины.