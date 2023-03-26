Трубин – на воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
Поединок состоится 26 марта в 19:00 по Киеву
26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проведет стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Тренеры определили стартовые составы:
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Беллингем, Мэддисон, Сака, Кейн
Запасные: Рамсдейл, Форстер, Триппьер, Геи, Грилиш, Филлипс, Галлахер, Тоуни
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Малиновский, Яремчук
Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихальонок
Капитан сборной Украины – Александр Зинченко, Англии – Харри Кейн.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.
Your #ThreeLions to play Ukraine! 🙌 pic.twitter.com/egZwmgW3bq— England (@England) March 26, 2023
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замість Яремчука, Судакова, Маліновського
вийдуть Довбик, Буяльський, Циганков.
Малиновский справа? Странно. Я ждал там Цыганкова.
Зину вообще не пойми куда поставили.
Может все-таки стоило Мудрика в нападение поставить вместо Яремчука, а слева в ПЗ Зинченко поставить вместо Мудрика?
Ладно, глянем в игре что, где и как играет. Тренерам вроде виднее, чем мне с дивана.
Кстати, когда Петраков на второй матч с ирландцами отказался выпустить Витю (забившему единственный гол в первом матче) - тогда и начались все дальнейшие неприятности, приведшие в итоге к попаданию в такую группу смерти. Ну а про Бую я вообще промолчу, его видимо ОПГ УАФ просто запрещает выпускать на поле в футболке сборной Украины.
Вітя, буяльський, піхаленок на заміни