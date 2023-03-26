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  4. Трубин – на воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 17:39 | Обновлено 26 марта 2023, 17:56
3288
39

Трубин – на воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина

Поединок состоится 26 марта в 19:00 по Киеву

26 марта 2023, 17:39 | Обновлено 26 марта 2023, 17:56
3288
39
Трубин – на воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проведет стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Беллингем, Мэддисон, Сака, Кейн

Запасные: Рамсдейл, Форстер, Триппьер, Геи, Грилиш, Филлипс, Галлахер, Тоуни

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Малиновский, Яремчук

Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихальонок

Капитан сборной Украины – Александр Зинченко, Англии – Харри Кейн.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 40
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Александр Ад
тренеру відніше з нього і запит.А тим часом казахі з 0-2,виграли в данців 3-2!
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+3
Mr Voevudskiy
Яремчук? ... Цыганков? ясн)
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Mac_Gyver
Пропоную Яремчука поставити у центрі захисту. Особливо при кутових. 
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+2
KIEWADIM
Мдаа вРотань самый лучший тренер) Хотя може Циган плохо себя чувствует? 
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+2
Burevestnik
можливо будуть заміни: 
замість  Яремчука, Судакова, Маліновського
вийдуть Довбик, Буяльський, Циганков.
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+2
fifa2020
Погано що немає Шапаренка і Забарного...
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Nordenus
Циганков на  банке, за то Яремчук в основе... это просто пздц
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
fifa2020
Циган де? Краще б його замість Судакова...
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
axylinam
Всё как обычно- оборона самое слабое место, главное подарков слишком много не наделать
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+1
Віталій Яценко
Доволі все передбачливо. Циганков давно знає, що як би він не грав, а в основі його не бачать. На сьогодні він єдиний гравець групи атаки, який показує футбол висикої якості. Та це рішення Ротаня. Безумовно що з Циганковим, що без нього, а наші шанси на позитивний результат у цьому матчі мінімальні.
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+1
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Mike000000
Круто что армянский VBet в спонсорах.Давайте сразу рашиские бк,чего мелочится?.А самый смех что парик заблочили.А vbet спокойно рабоет и  в линии у них спокойно можна встреть бульбашей и орков.Так держать
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+1
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Andrey_1992
ну такий собі склад, хоча розумію, що Циганкова залишили на 2 тайм підсилення замість Судакова...ну а Яремчук в нападі, тут без альернатив
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+1
Kak Tak
Четверо кротов ,одна сова.Как так ?
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0
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Remark
Х..я какая-то, если честно! 
Малиновский справа? Странно. Я ждал там Цыганкова. 
Зину вообще не пойми куда поставили.
Может все-таки стоило Мудрика в нападение поставить вместо Яремчука, а слева в ПЗ Зинченко поставить вместо Мудрика?
Ладно, глянем в игре что, где и как играет. Тренерам вроде виднее, чем мне с дивана.
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0
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Maxim_kravets
Судаков в основі, Цишанков на банці. Ахахахах. 
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0
DK1961
Пустышка Судаков вместо набравшего великолепную форму Цыганкова?!! Непопадающий С ЛЮБОГО РАССТОЯНИЯ в ворота Яремчук вместо Довбика?!! Пропустивший охапку голов С ЛЮБОГО РАССТОЯНИЯ от голландцев Трубин вместо Лунина?!! Ну ну... Еще больше убеждаешься в "гении" Ротаня. А если это ему продиктовал Ребров по связи, ну тогда такая вот сборная и будет. Итог матча становится яснее.
Кстати, когда Петраков на второй матч с ирландцами отказался выпустить Витю (забившему единственный гол в первом матче) - тогда и начались все дальнейшие неприятности, приведшие в итоге к попаданию в такую группу смерти. Ну  а про Бую я вообще промолчу, его видимо ОПГ УАФ просто запрещает выпускать на поле в футболке сборной Украины.
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0
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Springfield
Трубін - У воротах. Зінченко - У центрі.  Мабуть так.
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0
Springfield
Позиция Зинченко ну очень интересна. Видать Артета попросил испробовать такой вариант.)   Он же точно не болельщик Англии.
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0
Calm
Вперед🇺🇦
Вітя, буяльський, піхаленок на заміни
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0
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Яся Юб
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!! 
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-3
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