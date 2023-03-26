Трубин – на воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина

26 марта в 19:00 сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» проведет стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Беллингем, Мэддисон, Сака, Кейн

Запасные: Рамсдейл, Форстер, Триппьер, Геи, Грилиш, Филлипс, Галлахер, Тоуни

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Малиновский, Яремчук

Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихальонок

Капитан сборной Украины – Александр Зинченко, Англии – Харри Кейн.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию матча.