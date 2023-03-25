Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без жалости. Швейцария уничтожила беларусь в отборе на Евро-2024
Евро
Израиль
25.03.2023 19:00 – FT 1 : 1
Косово
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 20:55 | Обновлено 25 марта 2023, 21:17
1011
6

Без жалости. Швейцария уничтожила беларусь в отборе на Евро-2024

Стартовала борьба в квалификации в группе І

25 марта 2023, 20:55 | Обновлено 25 марта 2023, 21:17
1011
6
Без жалости. Швейцария уничтожила беларусь в отборе на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 марта, состоялись стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в группе І.

В Нови-Сад сборная беларуси приняла команду Швейцарии и потерпела от нее настоящее унижение. Альпийская сборная одержала безжалостную победу со счетом 5:0.

В другом матче группы вничью сыграли команды Израиля и Косово – 1:1.

В группе І отбора на Евро-2024 также будут выступать сборные Румынии и Андорры, которые еще не взяли старт в турнире.

Отбор на Евро-2024. Группа І. 1-й тур

беларусь – Швейцария – 0:5

Голы: Штеффен, 4 (0:1). Штеффен, 17 (0:2). Штеффен, 29 (0:3). Джака, 62 (0:4). Андуни, 65 (0:5).

Израиль – Косово – 1:1

Голы: Даса, 36 автогол (0:1). Перец, 56 (1:1).

По теме:
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Руслан РОТАНЬ: «Мы готовы показать с Англией замечательную игру»
Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией сборная должна сыграть лучший матч в жизни»
Евро-2024 сборная Израиля по футболу сборная Косова по футболу сборная беларуси по футболу сборная Швейцарии по футболу Гранит Джака Ренато Штеффен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном
Футбол | 24 марта 2023, 20:33 1
Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном
Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном

Увольнение тренера дорого обойдется мюнхенцам

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»
Футбол | 25 марта 2023, 11:44 23
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»

Специалист указал на главный минус защитника «Арсенала»

ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
Футбол | 25.03.2023, 08:19
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»
Футбол | 25.03.2023, 17:49
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Другие виды | 25.03.2023, 05:31
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
rozalievka
Накидали бульбикам за щеку!! так держать!! Пусть все сборные кидают им в каждом матче минимум 5 !!
Ответить
+6
an52
Блядорусів спеціально не дискваліфікували, щоб їм влаштовували бюлючу порку
Ответить
+2
Макс Максов
Насипали картоплі, повну сітку!)
Ответить
+2
Юрий Щербань
Дисквалифицировать этих пожирателей картошки 
Ответить
+2
Віталій Ткачук
Там ще й грузини монголам в товарняку шість клепанули. Ось з такими збірними в альтернативному чемпіонаті (назву вони придумають пафосну) якцапи точно стануть чемпіонами).
Ответить
0
Springfield
Меня больше удивляет как это Перецы не обыграли Косово.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
24.03.2023, 06:17 12
Футбол
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
25.03.2023, 11:18 5
Бокс
ФОТО. Цыганская королева. Жена Усика высмеяла жадность Тайсона Фьюри
ФОТО. Цыганская королева. Жена Усика высмеяла жадность Тайсона Фьюри
23.03.2023, 21:25 7
Бокс
Промоутер Фьюри: «Тайсон делает то, что хочет. Может завершить карьеру»
Промоутер Фьюри: «Тайсон делает то, что хочет. Может завершить карьеру»
24.03.2023, 18:13 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
24.03.2023, 16:24 28
Футбол
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
23.03.2023, 16:13 31
Футбол
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
23.03.2023, 18:40 6
Бокс
Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией
Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией
23.03.2023, 23:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности