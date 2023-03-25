В субботу, 25 марта, состоялись стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в группе І.

В Нови-Сад сборная беларуси приняла команду Швейцарии и потерпела от нее настоящее унижение. Альпийская сборная одержала безжалостную победу со счетом 5:0.

В другом матче группы вничью сыграли команды Израиля и Косово – 1:1.

В группе І отбора на Евро-2024 также будут выступать сборные Румынии и Андорры, которые еще не взяли старт в турнире.

Отбор на Евро-2024. Группа І. 1-й тур

беларусь – Швейцария – 0:5

Голы: Штеффен, 4 (0:1). Штеффен, 17 (0:2). Штеффен, 29 (0:3). Джака, 62 (0:4). Андуни, 65 (0:5).

Израиль – Косово – 1:1

Голы: Даса, 36 автогол (0:1). Перец, 56 (1:1).