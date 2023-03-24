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Беларусь
25.03.2023 19:00 - : -
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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 11:27 | Обновлено 24 марта 2023, 11:28
91
1

беларусь – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Матч состоится 25 марта в 19:00 по Киеву

24 марта 2023, 11:27 | Обновлено 24 марта 2023, 11:28
91
1
беларусь – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

25 марта на «Караджордже» (Нови-Сад) пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором беларусь встретится со Швейцарией. Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

беларусь

Команда вообще могла следом за российской остаться без участия в отборе. Но в итоге УЕФА оставил в силе половинчатое решение, когда сборная играет, но принимает соперников за пределами своей страны. И так будет и сейчас, когда сябры снова будут играть в Нови-Саде. Так было и в прошлом году, в рамках Лиги Наций. Тогда подопечные Григория Кондратьева не смогли выиграть ни разу в компании со Словакией, Азербайджаном и Казахстаном - с каждым было по ничьей и поражению. В итоге это привело, конечно же, к последнему месту, и есть угроза следующий цикл этого турнира провести в слабейшем дивизионе. Если, конечно, не выиграть стыковые поединки. Но пока нужно думать о старте в классическом отборе. В прошлом, на чемпионат мира, белорусы провалились напрочь, проиграв 7 матчей из 8 и проиграв спор за предпоследнее место соседней Эстонии.

Швейцария

Сборная показывает стабильно высокий класс. Нынешний наставник, Мурат Якин, смог удержать этот уровень. Он опередил Италию, свежеиспеченного победителя Евро, в прошлом отборе. А потом, уже на самом турнире в Катаре, получилось обыграть в группе и Камерун, и Сербию, правда, после этого уступив разгромно и унизительно, 1-6 Швейцарии, уже в 1/8 финала чемпионата мира. Были неплохие результаты и в Лиге Наций, где в прошлом году играли в дивизионе А. Начав там с 3-х поражений, потом нати обыграли по разу Испанию, Португалию и Чехию, в итоге заслуженно сохранив прописку на элитном уровне.

Статистика личных встреч

Сборные играли трижды. И неизменно швейцарцы выигрывали сухо, 1-0 или 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что на этот раз проблем у Швейцарии не будет снова. Ставим на то, что нейтралы, которым нужно реабилитироваться за разгромный вылет на мундиале, выиграют при форе -1,5 голас коэффициентом - 1,66.

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Источник Sport.ua
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Leon LeGa
Да не должны белорусы вообще быть там!
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