Чемпионат Европы25 марта 2023, 18:35 | Обновлено 25 марта 2023, 18:59
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Шотландия – Кипр – 3:0. Дубль Мактоминея. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка отбора на Евро-2024
25 марта 2023, 18:35 | Обновлено 25 марта 2023, 18:59
246
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В субботу, 25 марта, в Глазго состоялся матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 году между сборными Шотландии и Кипра. Со счетом 3:0 победили британцы.
В составе команды Шотландии один гол забил Макгинн, а Мактоминей под занавес встречи стал автором дубля.
Видеообзор матча Шотландия – Кипр
ГОЛ! Джон Макгинн, 21 минута
ГОЛ! Скотт Мактоминей, 87 минута
ГОЛ! Скотт Мактоминей, 90+3 минута
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