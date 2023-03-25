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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 18:35 | Обновлено 25 марта 2023, 18:59
246
1

Шотландия – Кипр – 3:0. Дубль Мактоминея. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка отбора на Евро-2024

25 марта 2023, 18:35 | Обновлено 25 марта 2023, 18:59
246
1
Шотландия – Кипр – 3:0. Дубль Мактоминея. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 марта, в Глазго состоялся матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 году между сборными Шотландии и Кипра. Со счетом 3:0 победили британцы.

В составе команды Шотландии один гол забил Макгинн, а Мактоминей под занавес встречи стал автором дубля.

Видеообзор матча Шотландия – Кипр

ГОЛ! Джон Макгинн, 21 минута

ГОЛ! Скотт Мактоминей, 87 минута

ГОЛ! Скотт Мактоминей, 90+3 минута

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Источник Sport.ua
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