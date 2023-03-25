В субботу, 25 марта, в Глазго состоялся матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 году между сборными Шотландии и Кипра. Со счетом 3:0 победили британцы.

В составе команды Шотландии один гол забил Макгинн, а Мактоминей под занавес встречи стал автором дубля.

Видеообзор матча Шотландия – Кипр

ГОЛ! Джон Макгинн, 21 минута

ГОЛ! Скотт Мактоминей, 87 минута

ГОЛ! Скотт Мактоминей, 90+3 минута