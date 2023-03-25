Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия уверенно переиграла Кипр на старте отбора на Евро-2024
Евро
Шотландия
25.03.2023 16:00 – FT 3 : 0
Кипр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 17:57 | Обновлено 25 марта 2023, 18:01
116
0

Шотландия уверенно переиграла Кипр на старте отбора на Евро-2024

Началась борьбу в группе А

25 марта 2023, 17:57 | Обновлено 25 марта 2023, 18:01
116
0
Шотландия уверенно переиграла Кипр на старте отбора на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 марта, в 1-м туре квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года отношения выяснили сборные Шотландии и Кипра.

Игра, которая состоялась в Глазго, завершилась крупной победой шотландцев – 3:0.

Долгое время гол Макгинна, забитый на 21-й минуте, оставался единственным во встрече. А под занавес игры дубль оформил Мактоминей.

В группе А, кроме команд Шотландии и Кипра, также выступят команды Испании, Норвегии и Грузии. Они еще не взяли старт в отборе.

Отбор на Евро-2024. Группа А. 1-й

Шотландия – Кипр – 3:0

Голы: Макгинн, 21 (1:0). Мактоминей, 87 (2:0). Мактоминей, 90+3 (3:0).

Удален Йоанну, 90+5 (Кипр).

По теме:
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»
Александр КАРАВАЕВ: «Сейчас в сборной большая конкуренция»
Англия потеряла защитника накануне матча с Украиной
Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
Футбол | 25 марта 2023, 08:19 14
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»

Бывший игрок «Шахтера» потроллил экс-партнера по сборной Украины

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»
Футбол | 25 марта 2023, 11:44 21
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»

Специалист указал на главный минус защитника «Арсенала»

Де Дзерби может заменить Индзаги в тренерском кресле Интера
Футбол | 25.03.2023, 09:18
Де Дзерби может заменить Индзаги в тренерском кресле Интера
Де Дзерби может заменить Индзаги в тренерском кресле Интера
Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Футбол | 24.03.2023, 22:05
Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Виктор Цыганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
Футбол | 24.03.2023, 18:54
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
24.03.2023, 08:33 3
Футбол
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
23.03.2023, 18:50
Футбол
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
23.03.2023, 20:55 24
Футбол
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
25.03.2023, 05:31
Другие виды
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
24.03.2023, 02:29 3
Футбол
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
23.03.2023, 19:59 6
Бокс
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
23.03.2023, 18:40 6
Бокс
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
24.03.2023, 15:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности