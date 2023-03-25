Шотландия уверенно переиграла Кипр на старте отбора на Евро-2024
Началась борьбу в группе А
В субботу, 25 марта, в 1-м туре квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года отношения выяснили сборные Шотландии и Кипра.
Игра, которая состоялась в Глазго, завершилась крупной победой шотландцев – 3:0.
Долгое время гол Макгинна, забитый на 21-й минуте, оставался единственным во встрече. А под занавес игры дубль оформил Мактоминей.
В группе А, кроме команд Шотландии и Кипра, также выступят команды Испании, Норвегии и Грузии. Они еще не взяли старт в отборе.
Отбор на Евро-2024. Группа А. 1-й
Шотландия – Кипр – 3:0
Голы: Макгинн, 21 (1:0). Мактоминей, 87 (2:0). Мактоминей, 90+3 (3:0).
Удален Йоанну, 90+5 (Кипр).
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