В субботу, 25 марта, в 1-м туре квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года отношения выяснили сборные Шотландии и Кипра.

Игра, которая состоялась в Глазго, завершилась крупной победой шотландцев – 3:0.

Долгое время гол Макгинна, забитый на 21-й минуте, оставался единственным во встрече. А под занавес игры дубль оформил Мактоминей.

В группе А, кроме команд Шотландии и Кипра, также выступят команды Испании, Норвегии и Грузии. Они еще не взяли старт в отборе.

Отбор на Евро-2024. Группа А. 1-й

Шотландия – Кипр – 3:0

Голы: Макгинн, 21 (1:0). Мактоминей, 87 (2:0). Мактоминей, 90+3 (3:0).

Удален Йоанну, 90+5 (Кипр).