25 марта на «Хэмпден Парк» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Шотландия встретится с Кипром. Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Шотландия

Сборная в последнее время смогла прибавить в классе. Сначала получилось выйти на Евро-2020 - впервые в 21-м столетии. А потом тартановые взяли 2-е место в своей отборочной группе на чемпионат мира. Правда, туда в итоге не пробились, проиграв здесь же, в Глазго, украинцам. У них уже успели взять реванш, в формате Лиги Наций: эти 2 команды боролись за первенство в группе, и сильнее оказались подопечные Стива Кларка, что набрали 4 очка в личных поединках (3-0 дома, 0-0 на выезде). С другой стороны, не стоит переоценивать эту команду, что играет в типичном британском стиле. На Евро в 3-х поединках была только 1 ничья, 0-0 с Англией, Ирландии прошлым летом проигрывали разгромно, 0-3. Да и Турции в ноябре уступили 1-2 в товарищеском поединке.

Кипр

Команда не лишена амбиций, но совершенно не подтверждает им на поле. Скорее даже наоборот, ведь ни разу ни на какой турнир пробиться не получилось. В предыдущем отборе была только 1 победа и 5 очков в 10 матчах. Более того, в 2022-м году в Лиге Наций снова хватало проблем. Киприоты остались в дивизионе С только за счет победы в стыковых поединках над Эстонией (0-0, 2-0). Но лишь для того, чтобы в группе проиграть оба поединка с Косово, обменяться победами с родственной Грецией и дважды сыграть вничью с Северной Ирландией. 5 очков принесли очередное последнее место в своем квартете, и теперь снова придется отстаивать право играть на этом уровне. Уже под руководством Темури Кецбая, что получил должность главного тренера сборной. Грузин немало работал на острове, с клубами, так что хорошо знает своих подопечных. Ведь львиная часть футболистом играет на родине.

Статистика личных встреч

Сборные играли 7 раз, в том числе в отборе на Евро-2020. И у Шотландии стопроцентная статистика - она выиграла вообще все очные поединки.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются, что горцы смогут сохранить свою статистику с киприотами. Ставим на победу хозяев при форе -1,5 гола с коэффициентом - 1,8.