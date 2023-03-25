Томас ТУХЕЛЬ: «У Баварии – одна из самых талантливых команд в Европе»

Сегодня «Бавария» провела официальную презентацию нового главного тренера команды Томаса Тухеля. Немецкий специалист прокомментировал свое назначение:

«Когда подписываешь контракт с «Баварией», это большая честь. Я выражаю благодарность за доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хенессу.

Даже если ты какое-то время поработаешь за границей, ты еще больше осознаешь важность «Баварии». ДНК клуба – это работа. В «Баварии» главное – победы, а также то, каким способом они были достигнуты.

Эта команда – одна из самых талантливых и лучших в Европе. Я с большим нетерпением жду возможности поработать с этой командой».