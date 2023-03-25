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  4. Президент Кремня: «Задача клуба – выйти в УПЛ и выстроить мощную структуру»
Украина. Первая лига
25 марта 2023, 03:24 |
102
0

Президент Кремня: «Задача клуба – выйти в УПЛ и выстроить мощную структуру»

Сергей Ковнир – о развитии и планах

25 марта 2023, 03:24 |
102
0
Президент Кремня: «Задача клуба – выйти в УПЛ и выстроить мощную структуру»
ФК Кремень

Президент «Кремня» Сергей Ковнир рассказал о планах развития кременчугского клуба.

«На данный момент клубом владею два года и это время пошло на понимание процессов – было много промахов и ошибок, на которых приходилось учиться... Сейчас у нас расписана дорожная карта по развитию клуба – это создание условий для перехода от детского к взрослому футболу, ведутся переговоры с мэрией Кременчуга по выделению земли для строительства футбольной базы Кремня (как минимум три поля с натуральным газоном), планируется изменение структуры клуба с пониманием зоны ответственности и связи – от игрока до президента, образование игроков – тренинги от футбольных до общежизненных. Это лишь небольшой список наших задач на ближайшее время!

Кремень – это не политический продукт, и он взаимодействует со всеми на равных условиях. На данный момент муниципальные власти идут навстречу по всем вопросам, даже обещают реконструировать стадион «Кредмаш». Пока ждем выделения денег из государственной программы на реконструкцию «Кредмаша». Тем более, что проект очень хороший, надеемся, его удастся воплотить – это будет прекрасная арена для нашего города и Кремня.

Футбольный клуб – очень дорогое удовольствие, и для того чтобы ставить большие задачи, нужно сделать серьезную платформу. Поэтому даже случайный успех, на примере других, без основания может окончиться банкротством клуба. Думаю, мы все это делаем и даже временные неудачи нас не остановят. У клуба среди задач стоит в течение двух лет выйти в Премьер-лигу и выстроить мощную структуру».

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Сергей Ковнир Кремень Кременчуг
Источник Український футбол
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