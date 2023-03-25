Италия U21

Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
27 марта в 21:00 украинская молодежка проводит спарринг в Реджо-ди-Калабрия
Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй контрольный матч во время учебно-тренировочных сборов в марте.
Украинская молодежка занимается под руководством тренеров Василия Кардаша и Александра Мелащенко, ассистентов Руслана Ротаня.
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24 марта в городе Белек (Турция) украинцы в спарринге обыграли молодежную сборную Дании со счетом 3:2. Победный гол на 90+4 минуте забил форвард Даниил Сикан.
27 марта украинцы сыграют против команды Италии на стадионе «Оресте Гранилло» в итальянском городе Реджо-ди-Калабрия.
Начало матча против сборной Италии U-21 – 27 марта в 21:00 по киевскому времени.
Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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