Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Италия U21
27.03.2023 21:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
25 марта 2023, 02:29 | Обновлено 25 марта 2023, 02:40
20
0

Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта в 21:00 украинская молодежка проводит спарринг в Реджо-ди-Калабрия

25 марта 2023, 02:29 | Обновлено 25 марта 2023, 02:40
20
0
Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй контрольный матч во время учебно-тренировочных сборов в марте.

Украинская молодежка занимается под руководством тренеров Василия Кардаша и Александра Мелащенко, ассистентов Руслана Ротаня.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

24 марта в городе Белек (Турция) украинцы в спарринге обыграли молодежную сборную Дании со счетом 3:2. Победный гол на 90+4 минуте забил форвард Даниил Сикан.

27 марта украинцы сыграют против команды Италии на стадионе «Оресте Гранилло» в итальянском городе Реджо-ди-Калабрия.

Начало матча против сборной Италии U-21 – 27 марта в 21:00 по киевскому времени.

Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Забил президент клуба. Львов проиграл товарищеский матч винницкой Ниве
Александр Назаренко впервые вывел молодежку с капитанской повязкой
Женская сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА на 32-е место
товарищеские матчи сборная Украины по футболу U-21 смотреть онлайн сборная Италии по футболу U-21 Италия - Украина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хет-трик Лукаку. Бельгия на выезде разгромила Швецию
Футбол | 24 марта 2023, 23:50 0
Хет-трик Лукаку. Бельгия на выезде разгромила Швецию
Хет-трик Лукаку. Бельгия на выезде разгромила Швецию

Австрия отгрузила 4 мяча Азербайджану, а Греция комфортно обыграла Гибралтар

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
Футбол | 24 марта 2023, 18:54 20
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер

35-летний тренер не задержался в Мюнхене

Калинина проиграла чемпионке Australian Open 2020 на турнире в Майами
Теннис | 24.03.2023, 22:33
Калинина проиграла чемпионке Australian Open 2020 на турнире в Майами
Калинина проиграла чемпионке Australian Open 2020 на турнире в Майами
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Бокс | 24.03.2023, 15:45
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Другие виды | 24.03.2023, 06:06
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
23.03.2023, 18:50
Футбол
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
23.03.2023, 05:50
Футбол
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
ФОТО. Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
23.03.2023, 19:59 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
24.03.2023, 16:24 22
Футбол
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
23.03.2023, 12:47 3
Бокс
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
23.03.2023, 22:12 28
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
23.03.2023, 19:03 25
Бокс
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
23.03.2023, 17:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности