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Евро
Сербия
24.03.2023 21:45 – FT 2 : 0
Литва
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25 марта 2023, 00:01 | Обновлено 25 марта 2023, 00:09
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0

Сербия разобралась с Литвой на старте отбора на Евро-2024

Героем поединка стал Душан Тадич

25 марта 2023, 00:01 | Обновлено 25 марта 2023, 00:09
71
0
Сербия разобралась с Литвой на старте отбора на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 марта, сыграна встреча 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года, в которой отношения выяснили команды Сербии и Литвы.

Голы Душана Тадича и Душана Влаховича с передачи все того же Тадича принесли сербам победу со счетом 2:0.

Ранее в этой же группе G, где играют команды Сербии и Литвы, сборная Черногории в гостях обыграла Болгарию со счетом 1:0.

В турнирной таблице лидируют команды Сербии и Черногории, у которых по 3 очка. Далее идут сборные Болгарии и Литвы (0 пунктов). Еще не вступила в борьбу команда Венгрии.

Отбор на Евро-2024. Группа G. 1-й тур

Сербия – Литва – 2:0

Голы: Тадич, 16 (1:0). Влахович, 53 (2:0).

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Евро-2024 Душан Тадич Душан Влахович сборная Сербии по футболу сборная Литвы по футболу
Источник Sport.ua
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