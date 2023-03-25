В пятницу, 24 марта, сыграна встреча 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года, в которой отношения выяснили команды Сербии и Литвы.

Голы Душана Тадича и Душана Влаховича с передачи все того же Тадича принесли сербам победу со счетом 2:0.

Ранее в этой же группе G, где играют команды Сербии и Литвы, сборная Черногории в гостях обыграла Болгарию со счетом 1:0.

В турнирной таблице лидируют команды Сербии и Черногории, у которых по 3 очка. Далее идут сборные Болгарии и Литвы (0 пунктов). Еще не вступила в борьбу команда Венгрии.

Отбор на Евро-2024. Группа G. 1-й тур

Сербия – Литва – 2:0

Голы: Тадич, 16 (1:0). Влахович, 53 (2:0).