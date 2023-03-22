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Евро
Сербия
24.03.2023 21:45 - : -
Литва
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22 марта 2023, 23:29 | Обновлено 22 марта 2023, 23:30
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Сербия – Литва. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 24 марта в 21:45 по Киеву

22 марта 2023, 23:29 | Обновлено 22 марта 2023, 23:30
40
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Сербия – Литва. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

24 марта на «Райко Митич» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Сербия встретится с Литвой. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Сербия

Сборная после неудачи в отборе на Евро сделала ставку на Стойковича. Местная легенда как футболист, он оправдал доверие. С ним получилось напрямую пройти на чемпионат мира-2022, причем в своей группе отбора получилось обойти даже Португалию с ее звездами во главе с Роналду. А потом, в прошлом году, подтвердили свой класс, набрав 13 очков в Лиге Наций, в компании с соседней Словенией, а также крепкими скандинавами, Швецией и Норвегией. Конечно же, в итоге было выиграно квартет и завоевано право сыграть в следующем цикле в высшем дивизионе - А. Но потом была поездка в Катар, и откровенно неудачное выступление на чемпионате мира. Ладно поражение фавориту, Бразилии, но дальше была только ничья с Камеруном и 2-3 со Швейцарией, что привело к невыходу из группы. Впрочем, пока что наставник сохранил пост. Да и состав примерно тот же, при вопросах только по защите, где нет Спаича, Стефана Митровича и Матии Настасича.

Литва

Команда никогда особенно высоко не котировалась на уровне европейских сборных. Но сейчас все плохо даже на общем, явно низком, уровне. Сначала был отбор на мундиаль, с 7-ю поражениями в 8 матчах (пусть и с исключением в виде победы над Болгарией). В прошлом сезоне и вовсе получилось выиграть только у Сан-Марино, только 2-1 и только в товарищеском матче. В Лиге Наций, на уровне дивизиона С, прибалты смогли взять только 1 ничью с фарерцами, проиграв все матчи и Турции, и Люксембургу. Сейчас на пост тренера вернулся местный культовый нападающий, Янкаускас. Но окончательно завязал рекордсмен и капитан, Миколюнас. Игроков такого же уровня тут, конечно же, нет.

Статистика личных встреч

В 2009-м году, в отборе на чемпионат мира, Литва дома выиграла. Но это исключение: все остальные 5 матчей выиграны сербами.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги в этой паре. Напрашивается ставка на победу хозяев, причем с форой -2,5 голов с коэффициентом - 2,04.

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Источник Sport.ua
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