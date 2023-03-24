Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном

Мюнхенской «Баварии» предстоит закрыть финансовые вопросы перед Юлианом Нагельсманном, который, как ранее сообщалось, уволен с поста главного тренера команды.

Сообщается, что клубу придется заплатить тренеру 27 млн евро, чтобы расторгнуть контракт. Это размер заработной платы Нагельсманна по контракту, который рассчитан до 2026 года.

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Впрочем, стороны могут заключить мирное соглашение. Если его не будет, то «Бавария» будет платить экс-наставнику, пока он не найдет новый клуб.

Юлиан Нагельсманн возглавил «Баварию» в 2021 году. Мюнхенцы выкупили его контракт у «Лейпцига» за 25 млн евро с учетом бонусов.