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Германия
24 марта 2023, 20:33 | Обновлено 24 марта 2023, 20:40
1025
0

Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном

Увольнение тренера дорого обойдется мюнхенцам

24 марта 2023, 20:33 | Обновлено 24 марта 2023, 20:40
1025
0
Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Мюнхенской «Баварии» предстоит закрыть финансовые вопросы перед Юлианом Нагельсманном, который, как ранее сообщалось, уволен с поста главного тренера команды.

Сообщается, что клубу придется заплатить тренеру 27 млн евро, чтобы расторгнуть контракт. Это размер заработной платы Нагельсманна по контракту, который рассчитан до 2026 года.

Впрочем, стороны могут заключить мирное соглашение. Если его не будет, то «Бавария» будет платить экс-наставнику, пока он не найдет новый клуб.

Юлиан Нагельсманн возглавил «Баварию» в 2021 году. Мюнхенцы выкупили его контракт у «Лейпцига» за 25 млн евро с учетом бонусов.

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Бавария Юлиан Нагельсманн Бундеслига отставка чемпионат Германии по футболу
Источник Bild
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