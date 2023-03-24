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Германия
24 марта 2023, 19:15 | Обновлено 24 марта 2023, 19:30
3058
0

В Баварии прокомментировали увольнение Нагельсманна

О ситуации рассказал Оливер Кан

24 марта 2023, 19:15 | Обновлено 24 марта 2023, 19:30
3058
0
В Баварии прокомментировали увольнение Нагельсманна
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан поделился причинами, по которым было решено заменить Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля.

«Когда летом 2021 года мы подписали Юлиана Нагельсманна в «Баварию», то были уверены, что будем работать с ним на долгосрочной основе. Это было нашей целью до самого конца. Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к выводу, что качество в нашей команде, несмотря на чемпионство в Бундеслиге в прошлом году, все реже и реже выходит на первый план.

После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания результатов поставили под сомнение наши цели на этот сезон, а также наши цели на будущее. Вот почему мы решили действовать сейчас. От себя лично и от имени «Баварии» хочу поблагодарить Юлиана и его тренерскую команду и пожелать им всем удачи в будущем», - признался Кан.

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Оливер Кан Бавария Юлиан Нагельсманн Томас Тухель чемпионат Германии по футболу Бундеслига отставка
Источник ФК Бавария
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