В Баварии прокомментировали увольнение Нагельсманна

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан поделился причинами, по которым было решено заменить Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля.

«Когда летом 2021 года мы подписали Юлиана Нагельсманна в «Баварию», то были уверены, что будем работать с ним на долгосрочной основе. Это было нашей целью до самого конца. Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к выводу, что качество в нашей команде, несмотря на чемпионство в Бундеслиге в прошлом году, все реже и реже выходит на первый план.

После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания результатов поставили под сомнение наши цели на этот сезон, а также наши цели на будущее. Вот почему мы решили действовать сейчас. От себя лично и от имени «Баварии» хочу поблагодарить Юлиана и его тренерскую команду и пожелать им всем удачи в будущем», - признался Кан.