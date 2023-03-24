ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
Они вступят в силу 1 июля
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил список изменений в правилах футбола, которые вступят в силу с 1 июля текущего года. Среди них выделяются два.
Первое – теперь вратарям во время пробития пенальти будет запрещено отвлекать соперника от удара вызывающими действиями и демонстрацией неуважения.
Второе изменение касается празднования забитых голов. Теперь время, потраченное командами на празднование взятия ворот, будет учитываться арбитрами при определении длительности компенсированного времени.
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