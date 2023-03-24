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24 марта 2023, 16:24 | Обновлено 24 марта 2023, 17:01
5696
9

ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения

Они вступят в силу 1 июля

24 марта 2023, 16:24 | Обновлено 24 марта 2023, 17:01
5696
9
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
Getty Images/Global Images Ukraine

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил список изменений в правилах футбола, которые вступят в силу с 1 июля текущего года. Среди них выделяются два.

Первое – теперь вратарям во время пробития пенальти будет запрещено отвлекать соперника от удара вызывающими действиями и демонстрацией неуважения.

Второе изменение касается празднования забитых голов. Теперь время, потраченное командами на празднование взятия ворот, будет учитываться арбитрами при определении длительности компенсированного времени.

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IFAB правила футбола
Источник IFAB
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Комментарии 9
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Светлана Коваленко
Давно пора было
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+1
D.Lanskoy
Давно пора ввести правило, яке б не дозволяло добивати м'яч після пенальті! Це й так важко воротарю відбити, ще його цькують за завчасний вихід із воріт, тепер йому заборонено психологічно тиснути на пенальтиста. При цьому можна і добивати м'яч, і навіть розігрувати його. Це нечесно і принизливо для воротарів!
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0
Mike000000
Что же теперь будет делать Мартинес?
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0
Mykhailo Stepanov
а що таке зухвалі дії?
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0
Burevestnik
час святкування не обмежений !!!
 
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0
Віталій Ткачук
Маячня. По другому пункту: якщо сильніша команда виграє умовно 4:0, то навіщо це? Щоб п'ятий забили? А може слабшій команді ця різниця допоможе уникнути вильоту. Команда яка програє і хоче відігратися, ніколи довго не святкує голи.
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-3
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Александр
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-5
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