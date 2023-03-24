Криштиану РОНАЛДУ: «Тренировки при Мартинесе стали очень динамичными»

Звездный форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился впечатлениями после работы вместе с новым наставником национальной команды Роберто Мартинесом:

«Наша сборная сейчас переживает позитивный период. Чувствуется, что впереди нас ждет что-то загадочное и позитивное. Интенсивность на тренировках очень замечательная, она другая. Я уверен, что мы успешно пройдем отбор, и что Португалия будет командой с более атакующей манерой игры.

Тренировки при Мартинесе стали очень динамичными, остановок не так много. Мы всегда в движении, и мне это нравится, ведь я такой же в жизни.

Я люблю играть за сборную, и пока во мне видят ценного игрока, всегда буду выкладываться на полную. Это мой дом, и здесь я чувствую себя очень хорошо. Я в оптимальны форме и готов играть. Чувствую себя подготовленным».

23 марта состоялся матч квалификации Евр-2024 между Португалией и Лихтенштейном. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу КриРо и Ко. Роналду этом поединке оформил дубль.