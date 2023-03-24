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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 13:25 | Обновлено 24 марта 2023, 13:34
508
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Тренировки при Мартинесе стали очень динамичными»

Звездный португалец высказался после разгромной победы над Лихтенштейном

24 марта 2023, 13:25 | Обновлено 24 марта 2023, 13:34
508
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Тренировки при Мартинесе стали очень динамичными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Роберто Мартинес

Звездный форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился впечатлениями после работы вместе с новым наставником национальной команды Роберто Мартинесом:

«Наша сборная сейчас переживает позитивный период. Чувствуется, что впереди нас ждет что-то загадочное и позитивное. Интенсивность на тренировках очень замечательная, она другая. Я уверен, что мы успешно пройдем отбор, и что Португалия будет командой с более атакующей манерой игры.

Тренировки при Мартинесе стали очень динамичными, остановок не так много. Мы всегда в движении, и мне это нравится, ведь я такой же в жизни.

Я люблю играть за сборную, и пока во мне видят ценного игрока, всегда буду выкладываться на полную. Это мой дом, и здесь я чувствую себя очень хорошо. Я в оптимальны форме и готов играть. Чувствую себя подготовленным».

23 марта состоялся матч квалификации Евр-2024 между Португалией и Лихтенштейном. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу КриРо и Ко. Роналду этом поединке оформил дубль.

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сборная Лихтенштейна по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес
Источник Ole
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