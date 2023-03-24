Чемпионат Европы24 марта 2023, 07:39 | Обновлено 24 марта 2023, 07:49
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РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории»
Звезда сборной Португалии – о голах за национальную команду
24 марта 2023, 07:39 | Обновлено 24 марта 2023, 07:49
1336
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38-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Лихтенштейном (4:0) в матче квалификации Евро-2024.
Нападающий «Аль-Насра» оформил дубль, став первым в истории, кто забил 100 голов в официальных матчах национальных команд.
«Такие приятные ощущения от того, что я снова играю и забиваю за сборную и на особенном для меня стадионе. Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории», - написал Роналду в Instagram.
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Это пока, Месси на 2.5 года младше.
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