РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории»

38-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Лихтенштейном (4:0) в матче квалификации Евро-2024.

Нападающий «Аль-Насра» оформил дубль, став первым в истории, кто забил 100 голов в официальных матчах национальных команд.

«Такие приятные ощущения от того, что я снова играю и забиваю за сборную и на особенном для меня стадионе. Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории», - написал Роналду в Instagram.