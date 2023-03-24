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Португалия
24 марта 2023, 02:29 | Обновлено 24 марта 2023, 02:37
84
0

Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд

Португалец достиг исторического результата

24 марта 2023, 02:29 | Обновлено 24 марта 2023, 02:37
84
0
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 голов в официальных матчах национальных команд.

В поединке 1-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Португалии и Лихтенштейна, который завершился крупной победой португальцев со счетом 4:0, Роналду стал автором дубля. Он забил по голу с пенальти и со штрафного.

Напомним, ранее сообщалось, что в игре с командой Лихтейнштейна Криштиану Роналду установил гвардейский рекорд, став мировым рекордсменом по количеству матчей в форме сборной.

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Итоги первого дня. Португалия разгромила Лихтенштейн с дублем Роналду
сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду рекорд Евро-2024
Источник Sport.ua
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