Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 голов в официальных матчах национальных команд.

В поединке 1-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Португалии и Лихтенштейна, который завершился крупной победой португальцев со счетом 4:0, Роналду стал автором дубля. Он забил по голу с пенальти и со штрафного.

Напомним, ранее сообщалось, что в игре с командой Лихтейнштейна Криштиану Роналду установил гвардейский рекорд, став мировым рекордсменом по количеству матчей в форме сборной.