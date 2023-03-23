Роналду установил очередной невероятный рекорд на уровне сборных

Форвард Криштиану Роналду выйдет в основном составе на матч отбора Евро-2024 против Лихтенштейна. Для игрока это будет 197-й матч за сборную Португалии.

Роналду стал рекордсменом в истории национальных команд по количеству сыгранных матчей. Криштиану опередил Бадера Аль-Мутава, который удерживал рекорд со 196 играми за Кувейт.

Ранее нападающий, который мог завершить карьеру в сборной после ЧМ-2022, стал лучшим бомбардиром в истории национальных команд. Сейчас у Роналду 118 голов.