Роналду установил очередной невероятный рекорд на уровне сборных
Сыграет 197 матч в национальной команде
Форвард Криштиану Роналду выйдет в основном составе на матч отбора Евро-2024 против Лихтенштейна. Для игрока это будет 197-й матч за сборную Португалии.
Роналду стал рекордсменом в истории национальных команд по количеству сыгранных матчей. Криштиану опередил Бадера Аль-Мутава, который удерживал рекорд со 196 играми за Кувейт.
Ранее нападающий, который мог завершить карьеру в сборной после ЧМ-2022, стал лучшим бомбардиром в истории национальных команд. Сейчас у Роналду 118 голов.
Loading 🆕 Record... 📶⚡🐐#VesteABandeira #WearTheFlag pic.twitter.com/YB1JNhGifg— Portugal (@selecaoportugal) March 23, 2023
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