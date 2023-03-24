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24 марта 2023, 10:19 | Обновлено 24 марта 2023, 10:25
1438
0

Лионель МЕССИ: «Давайте наслаждаться этой третьей звездой»

Лидер сборной Аргентины – о победе на чемпионате мира 2022

24 марта 2023, 10:19 | Обновлено 24 марта 2023, 10:25
1438
0
Лионель МЕССИ: «Давайте наслаждаться этой третьей звездой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Панамой в товарищеском матче (2:0) на пресс-конференции высказался о выигранном аргентинцами чемпионате мира в Катаре.

«Прежде всего, спасибо всем за любовь, которую вы нам даете. Мы давно говорили, что сделаем все возможно для победы в чемпионате мира.

Не хочу забывать ушедших из сборной коллег, которые тоже отдали все силы, чтобы добиться этого результата. Они заслуживают уважения и признания от аргентинского народа.

Было видно, что добиться этого результата очень сложно, это зависит от многих вещей. Из-за мелких деталей он может ускользнуть. Так что давайте наслаждаться этой третьей звездой!» - сказал Месси.

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