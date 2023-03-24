Шоу не будет. У Англии еще одна потеря на матч с Украиной
Гарет Саутгейт лишился флангового защитника
В предстоящем матче отбора на чемпионат Европы 2024 года между командами Англии и Украины, который состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне, хозяевам поля не сможет помочь защитник Люк Шоу.
Он в матче стартового тура квалификация Италия – Англия (1:2), который состоялся в четверг, 23-го числа, был удален с поля на 80-й минуте. Шоу увидел перед собой красную карточку после повторного предупреждения в матче.
Как известно, еще до начала отборочного турнира Евро-2024 сборная Англии потеряла нападающего Маркуса Рэшфорда, полузащитника Мэйсона Маунта и голкипера Ника Поупа.
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