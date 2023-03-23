Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Экс-игроку сборной Украины не дает покоя решение КДК УАФ, забравшее у него все регалии
Тренер российского «Зенита» Анатолий Тимощук, который ранее выступал за национальную сборную Украины, но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны не только не бросил свою работу в стране-агрессоре, но и отличился рядом абсолютно неуместных действий, решил судиться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (Лозанна), в котором требует отменить решение КДК УАФ о введение в отношении него санкций.
Рассмотрение дела обойдется каждой из сторон приблизительно в 100 тысяч евро.
Ранее Тимощук проиграл все апелляции во всех украинских инстанциях, но на этом не остановился, и решил идти до конца.
Примечательно, что в минувшем году Спортивный арбитражный суд уже отклонял апелляции российского футбольного союза на предмет отстранения клубов и сборной из этой страны от всех международных соревнований.
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