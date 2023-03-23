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  4. Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Украина. Премьер лига
23 марта 2023, 16:13 |
3362
13

Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд

Экс-игроку сборной Украины не дает покоя решение КДК УАФ, забравшее у него все регалии

23 марта 2023, 16:13 |
3362
13
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
google.com. Анатолий Тимощук

Тренер российского «Зенита» Анатолий Тимощук, который ранее выступал за национальную сборную Украины, но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны не только не бросил свою работу в стране-агрессоре, но и отличился рядом абсолютно неуместных действий, решил судиться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (Лозанна), в котором требует отменить решение КДК УАФ о введение в отношении него санкций.

Рассмотрение дела обойдется каждой из сторон приблизительно в 100 тысяч евро.

Ранее Тимощук проиграл все апелляции во всех украинских инстанциях, но на этом не остановился, и решил идти до конца.

Примечательно, что в минувшем году Спортивный арбитражный суд уже отклонял апелляции российского футбольного союза на предмет отстранения клубов и сборной из этой страны от всех международных соревнований.

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Анатолий Тимощук Украинская ассоциация футбола Спортивный арбитражный суд санкции Зенит Санкт-Петербург КДК УАФ
Источник BurBuzz
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Комментарии 13
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Sviatoslav Kudelych
Чмо назавжди!!! 
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+13
Remark
Толя - это сказочный д...б!
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+9
grifon.
у нього треба колекцію футболок забрати
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+9
Sergiy1977
А шо сталося, вже став не знаменитим, такий собі забрудненим став нікому не потрібний
Ответить
+7
Batya
ПНХ за порєбрік...
Ответить
+6
Bohdan
Зрадив Батьківщину, колег, футболістів, родину, сім'ю, відказався від двох рідних донечок (відмовився платити аліменти), пішов на роботу до ворога, який щодня вбиває українців і хоче судитися з державою в якій виріс. Не можу підібрати слів, як назвати такого запроданця.
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+5
Lesovij7
 Толян сдай паспорт свой и возьми паспорт днр наконец 
Ответить
+4
Justin_Bieber15
Справжній кротовський сєпар з ракицьким 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Letifer
А оно ещё рассчитывает тренировать в Украине?
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0
Николай Оноприенко
100 к евро ! ппц віддайте на армію
Ответить
0
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