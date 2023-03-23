Экс-звезда Барселоны принял решение завершить карьеру

Бывший игрок «Барселоны» Боян Кркич решил завершить карьеру в возрасте 32 лет.

Испанский вингер даст пресс-конференцию в четверг, 23 марта, на «Камп Ноу», где подтвердит свое прощание с активным футболом.

Боян блистал в юношеских командах «Барсы», а затем дебютировал в первой команде в 2007 году. В возрасте 17 лет, 1 месяца и 20 дней он стал самым молодым игроком, забившим за сине-гранатовых. Его начали именовать не иначе как «новый Месси».

Однако давление было высокое. Конкуренция с Месси, Это'О, Анри, Педро и Ибрагимовичем вынудила Кркича покинуть команду в 2011 году.

Форвард также защищал цвета клубов: «Рома», «Милан», «Аякс», «Сток Сити», «Майнц», «Алавес», «Монреаль Импакт».

В последнее время играл за японский «Виссел Кобе», где получил травму мениска, из-за которой его пребывание в Японии закончилось.