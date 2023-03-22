34-летний полузащитник Месут Озил сообщил о завершении карьеры профессионального футболиста.

«После вдумчивых размышлений я объявляю о своем немедленном уходе из профессионального футбола. Мне выпала честь быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, а также после того, как я несколько раз травмировался, мне становилось все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену.

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить свои клубы – «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул» – и тренеров, которые поддерживали меня, плюс товарищей по команде, которые стали друзьями.

Особую благодарность я должен выразить членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и дарили мне очень много любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена.

Спасибо всем моим болельщикам, которые проявляли ко мне столько любви, независимо от обстоятельств и независимо от того, какой клуб я представлял. Теперь я с нетерпением предвкушаю все, что ждет меня впереди, вместе с моей прекрасной женой Аминой и двумя прекрасными дочерьми, Эдой и Элой. Но вы можете быть уверены, что время от времени будете слышать от меня новости в моих социальных сетях. До скорой встречи», – написал Озил.

Месут Озил в составе сборной Германии в 2014 году стал чемпионом мира. На клубном уровне он также среди прочего играл за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Турции за «Истанбул» 4 матча.