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Германия
22 марта 2023, 13:57 |
784
0

Озил сообщил о завершении карьеры

34-летний полузащитник повесил бутсы на гвоздь

22 марта 2023, 13:57 |
784
0
Озил сообщил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

34-летний полузащитник Месут Озил сообщил о завершении карьеры профессионального футболиста.

«После вдумчивых размышлений я объявляю о своем немедленном уходе из профессионального футбола. Мне выпала честь быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, а также после того, как я несколько раз травмировался, мне становилось все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену.

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить свои клубы – «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул» – и тренеров, которые поддерживали меня, плюс товарищей по команде, которые стали друзьями.

Особую благодарность я должен выразить членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и дарили мне очень много любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена.

Спасибо всем моим болельщикам, которые проявляли ко мне столько любви, независимо от обстоятельств и независимо от того, какой клуб я представлял. Теперь я с нетерпением предвкушаю все, что ждет меня впереди, вместе с моей прекрасной женой Аминой и двумя прекрасными дочерьми, Эдой и Элой. Но вы можете быть уверены, что время от времени будете слышать от меня новости в моих социальных сетях. До скорой встречи», – написал Озил.

Месут Озил в составе сборной Германии в 2014 году стал чемпионом мира. На клубном уровне он также среди прочего играл за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Турции за «Истанбул» 4 матча.

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Источник Twitter
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