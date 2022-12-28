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28 декабря 2022, 04:57 |
584
0

Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии

У Бояна Кркича завершился контракт с «Виссел Кобе»

28 декабря 2022, 04:57 |
584
0
Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии
Twitter. Боян Кркич

32-летний испанский футболист Боян Кркич потерял работу в Японии.

Срок действия его контракта с «Виссел Кобе» истек. Стороны не стали продлевать соглашение и теперь он является свободным агентом, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Кркич был одноклубником звездного испанца Андреса Иньесты по «Виссел» Кобе два последних года.

Ранее Кркич выступал за «Барселону», «Рому», «Милан», «Аякс», «Сток Сити» и другие малоизвестные клубы.

Интересно, что за основную команду «Барселоны» он провел 104 матча, в которых отметился 26 голами.

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Источник Sport.ua
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